Tedenski horoskop od 14. do 20. marca: Dva znaka morata še posebej paziti na prihranke

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do srede in od petka do nedelje boste vse bolj dinamično sodelovali pri več projektih, saj morate sproti izpolnjevati naloge, ki ste si jih skupaj z drugimi naložili. Da vam ne bi še kaj izginilo, morate namestiti nadzorne sisteme za preprečevanje in razkrivanje nedopustnih stvari. Ljubeče prijateljstvo bo vodilo v resnejše razmerje, če boste malce bolj radodarni in boste pripravljali pot k združitvi. Preberite si še napoved za druga znamenja - TUKAJ na ONA.JE.