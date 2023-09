Tedenski horoskop od 12. do 18. septembra: Za kar pet znakov finančno uspešni dnevi (Piše: Stane Padežnik)

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Najbolj povezovalno boste delovali v torek, soboto in nedeljo, ko boste za drugimi popravljali tisto, kar so vam naprtili ali kar so opravili malomarno. Zapletom zaradi retrogradnega Merkurja se ne boste mogli povsem izogniti, vam bodo pa težave prinesle priložnost, da kaj izboljšate.

