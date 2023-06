Tedenski horoskop 20. - 26. junij: za nekatere viden uspeh in uresničitev ciljev!

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Od srede do petka in v ponedeljek boste lahko, če boste dobro organizirani in disciplinirani, naredili dovolj, da boste potem v miru uživali pri aktivnostih med dopustniško namestitvijo in plažo. Navežete lahko stike z ljudmi, ki bi bili lahko koristni pri vašem projektu, s tem pa pridobite še kakšno dragocenost. Zaposleni v dejavnosti, povezani s turizmom, imate možnost nekaj več zaslužiti, nevezani pa se goreče zaljubiti.