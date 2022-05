Teden z Luno: željni bomo druženja, življenje se bo pohitrilo

Ponedeljek, 2. 5. Dopoldan Luna obuja konjunkcijo Venere in Jupitra in njuno vez na Pluton. Tako je jutro lahko v prijetnem objemu ljubezni in užitka ali pa bomo samo radostni, ker nam je dan podaljšan vikend. Petnajst do enih popoldan bo šla Luna v dvojčka in se povezala z Merkurjem, tako bomo popoldan željni druženja, dogajanja, življenje se bo pohitrilo.

Torek, 3. 5. Venera v ovnu prinaša vznemirljivo energijo strasti. Zelo močno bomo čutili, kaj si želimo, in se za želeno borili. Paziti moramo le, da v tej borbi ne pretiravamo. Sploh v popoldanskih urah nas naše želje lahko naredijo nekoliko nemirne. Luna v dvojčkih še vedno želi, da se nam dogaja. Če se ne moremo družiti, vsaj pokličimo prijatelje in malo počvekajmo.

Sreda, 4. 5. Luna v dvojčkih nas bo spodbujala k pogovorom, druženju, nam pomagala k iznajdljivim rešitvam. Vse do dveh popoldan bomo znali bistrino izkoristiti za resen podvig, delo. Nato se bomo težje zbrali in znamo pretiravati, težje bomo našli ravnotežje, možne so premočne reakcije. Marsov sekstil na Uran nam bo kljub temu dovajal energijo za šport, delo, akcijo. Še najbolj ljubi adrenalinske športe, in glede na to, da je v ribah, tiste, povezane z vodo.

Četrtek, 5. 5. Konjunkcija Sonca in Urana po navadi prinese jasno vreme, nas pa naredi vznemirjene in željne akcije. Hkrati spodbudi potrebo, da se izrazimo na svoj posebni originalni način. Luna v raku nas bo vseeno pomirila, da naše izražanje ne bo pretirano intenzivno, nas bolj uskladila s svojimi čustvi. Posvetimo se najbližjim, objemimo, poljubimo, stisnimo se, kaj domačega skupaj pojejmo.

Petek, 6. 5. Zelo prikupen dan je pred nami. Spodbujana bo veščina kreiranja, z rokami, besedami, glasom. Ljudje bomo bolj prijazni, si znali vzeti čas drug za drugega. Dopoldan znamo biti bolj dinamični, nato pa se energija precej umiri in je bolj kot delu namenjena povezovanju, miru, zadovoljstvu.

Sobota, 7. 5. Sonce in Mars bosta končno naredila sekstil, h kateremu sta se povezovala kar nekaj dni. To nam daje vedeti, da bo dan topel, prijeten. Več bo tekmovalnosti, a predvidevam, da se bo ta močneje čutila popoldan, ko bo Luna že v levu, dopoldne bomo še bolj umirjeni, a povezovalni.

Nedelja, 8. 5. Nedelja z Luno v levu nas kliče k temu, da se zabavamo, veselimo, da gremo v tople kraje in si napolnimo baterije. Razveseli nas lahko tudi obisk galerije, drame, drugega umetniškega dogodka, za katerega se moramo urediti. Najpomembnejše je, da se veselimo, smo srčni, kar malo otroški in navihani, da dovolimo otroku v nas, da nas nagovori, ustvarja, se čudi življenju.