Teden z Luno: Željni bomo druženja, povezovanja, polni bomo idej

Ponedeljek, 25. 9. Luna v vodnarju nas bo odprla. Željni bomo druženja, povezovanja, polni bomo idej. Merkurjev trigon na Jupiter kaže, da bodo do nas prihajale pozitivne vesti, več bo optimizma, hkrati je več verjetnosti intelektualnega uspeha. Dan je konstruktiven tudi za pogovore in dogovore.

Torek, 26. 9. Še en dan z Luno v radovednem vodnarju. Dopoldan se bodo ideje, zamisli in pogovori povezovali še z ustvarjalnostjo in strastjo, tako da se bo dalo marsikaj narediti hitro in na originalen način. V zgodnjih popoldanskih urah bo več nemira, vznemirjenja, tudi živčnosti.

Sreda, 27. 9. Luna v ribah se sreča s Saturnom, zjutraj lahko prevladuje energija, ki odpira kako staro rano ali pa bomo samo nekoliko bolj zadržani kot običajno. Kasneje se bo energija sprostila in marsikomu bo prav všeč, da ni vse ves čas na hitro in intenzivno, da se da življenje živeti tudi bolj počasi in z več občutka za naravne ritme. Prepustimo se toku življenja in potujmo z njim. Večerne ure znajo biti pravljično lepe.

Četrtek, 28. 9. Vedno bolj nas bo trkala Luna, vedno več bo čustvenih dram. Luna v ribah nas bo delala malo bolj občutljive. Zjutraj preverjajmo, ali smo druge prav razumeli, ker se zna zgoditi, da slišimo nekaj drugega, kot nam je bilo rečeno. Popoldan bomo imeli zanimive ideje. Zvečer čim prej poiščimo odklop, pa če je to televizija, glasba ali spanec.

Petek, 29. 9. Luna v ovnu in dan polne lune obljubljata veliko energije, nekaj nemira, tudi potisk v akcijo. Venerin kvadrat z Uranom nam daje vedeti, da se bomo borili za svoje pravice, za svojo vrednost, da bomo pri tem znali zganjati veliko hrupa in drame, včasih je tudi to potrebno. Po drugi strani ta kvadrat kliče tudi k zabavi ob glasni glasbi dolgo v noč.

Sobota 30. 9. Luna v ovnu nas bo naredila nemirne, klicala bo k delu, športi, akciji. Močno bomo čutili lastne potrebe, toda pri tem znamo reagirati tudi sebično in nemirno. No, če bomo fizično aktivni, bo manj jeze in nestrpnosti. Popoldan je videti v zraku nekaj več nemira pa tudi strasti. Merkurjev trigon z Uranom nam bo prinesel veliko zanimivih idej in nas odprl nujnim spremembam.

Nedelja, 1. 10. Luna v biku nas bo umirila, ozemljila. Spet bomo potrebovali več rutine, bolj predvidljivega dogajanja. Zanašali se bomo na tradicijo, preverjene gostilne ali samo sprehajalna območja. Potrebovali bomo stik z naravo. Pa kaj finega pojesti, prisluhniti dobri glasbi in iti skozi nedeljo lepo počasi in z občutkom za vse, kar nam življenje lepega ponuja.