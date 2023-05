Teden z Luno: Vzemite si čas za vizije o prihodnosti

Ponedeljek, 8. 5. Luna v strelcu lahko prinese nekaj entuziazma, nemira, optimizma in nas bo podpirala pri naših ambicijah in željah. V večernih urah je pomembno, da dovolimo navdušenju, da nas potisne še malo dlje na naši poti k ciljem, paziti je treba le, da nas idealizem ne odpelje stran od realnih namer in ciljev. Čim bolj realni bomo, manj razočaranja bo sledilo. Vzemimo si čas za vizije o prihodnosti. Začutimo svoje cilje.

Torek, 9. 5. Luna v kozorogu nas bo ozemljila, spodbujala delavnost, načrtnost, premišljenost. Izkoristimo njen spodbudni vpliv za to, da naredimo red tam, kjer je nujno. Ker bomo razmišljali sistematično, lahko v res kratkem času ogromno naredimo. Poleg spodbudnih aspektov Lune v kozorogu imamo še konjunkcijo Sonca in Urana, zaradi česar si bomo lažje upali naprej, v novo, bolj jasno bomo videli svoje cilje in jih bomo sposobni dosegati na svoj izvirni način.

Sreda, 10. 5. Še en dan z Luno v učinkovitem kozorogu s pretežno spodbudnimi aspekti obljublja, da hladno razumsko praktični lahko veliko naredimo. V zgodnjih večernih urah bo morda nekoliko več napetosti in nemira, paziti moramo, da s svojo hladno energijo ne spregledamo čustev domačih.

Četrtek, 11. 5. Luna v vodnarju bo prinesla več nemira v nas. Po eni strani bo spodbudila razum k delovanju. Preprosto bomo imeli potrebo učiti se, brati, odkrivati nove ideje, zamisli. Venerina harmonija z Luninima vozloma sporoča, da bomo kljub nemiru vodnarjeve Lune znali ustvarjati harmonijo.

Petek, 12. 5. Sekstil Merkurja in Saturna prinaša pet dni, ko nam bo razum delal bolj sistematično, lažje se bomo zbrali in znali bolj kritično razmišljati. Popoldne bo zadnji lunin krajec, tokrat vezan na Uran, kar lahko prinese tudi nemir in napetost, po drugi strani pa občutek osvoboditve. Večerne in nočne ure bodo spet prijetne, najbolj namenjene zabavi in povezovanju različnih ljudi.

Sobota, 13. 5. Luna v ribah v temeljno spodbudnih aspektih kaže, da nas čaka prijetna sobota, ko bomo znali ceniti zvestobo in ljubezen naših najbližjih. Tako v zadevah ljubezni kot v zadevah financ bo bolje staviti na tiste ljudi, prav tako kot tudi na tiste načine, ki so se v preteklosti izkazali za stabilne.

Nedelja, 14. 5. Tudi nedelja je nakazana v prijetnih energijah Lune v ribah, ko bomo dovolili življenju, da nas vodi, usmerja, tako kot mora in je prav. Sposobnost prepustiti se življenju je velika modrost. Kljub ribji pasivni energiji pa na to nedeljo ne bomo pasivni, ampak obratno, izjemno kreativni, a tudi mentalno budni.