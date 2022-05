Teden z Luno: vse se bo zdelo prijetno, v življenju se odpirajo nove priložnosti

Torek, 17. 5. Še en spodbuden dan. Luna v strelcu v pozitivnih aspektih prinaša optimizem, navdih, nas poriva naprej. Njen poznopopoldanski trigon na Venero prinaša tudi dobro voljo in razumevanje. Ker sta Mars in Neptun blizu konjunkcije, bo naša akcija malo manj transparentna, bolj diverzijska, morda celo nepoštena.

Sreda, 18. 5. Noč na sredo prinaša čudne sanje in zjutraj bi lahko bili biti leni in brez prave volje. Luna v praznem teku do dveh popoldne je znak, da bomo do takrat težje kaj konstruktivnega naredili. Ta dan bo več goljufij, manipulacij, če pa se potrudimo in energijo uporabimo za ustvarjanje, bomo izboljšali vzdušje. Prehod Lune v kozoroga prinaša postopno ozemljitev, bolj praktično naravnanost, s tem bomo proti večeru bolj učinkoviti.

Četrtek, 19. 5. Spodbuden dan. Z resnostjo, delavnostjo in načrtnostjo lahko veliko naredimo. Merkurjeva aplikacija v sekstil z Jupitrom prinaša spodbudno intelektualno energijo, intelektualne uspehe, sposobnost nekaj intelektualnega urediti za nazaj. Hkrati bo več odločnosti, s tem pa bo mogoče res veliko narediti.

Petek, 20. 5. Do treh popoldne bo Luna še vedno v kozorogu, tako bomo delavni, resni in odgovorni, marsikaj lahko naredimo. Toda popoldne in zvečer se je mnogo pametneje veseliti in družiti. Spodbudno je tudi za intelektualne podvige. Sonce na zadnji stopinji lahko prinaša manj energije in daje vedeti, da ni čas za nove cilje. S tem pa je okrepljena tudi intuicija.

Sobota, 21. 5. Sonce v znamenju dvojčkov nas bo odprlo komunikaciji, druženju, lahkotnosti. Njegova konjunkcija z retrogradnim Merkurjem nam bo nekaj prikazala, pokazala, šele zdaj bomo razumeli, kaj nas retrogradni Merkur tokrat uči. Luna v vodnarju sporoča tudi o hitrejšem utripu in večji radovednosti ter potrebi po druženju.

Nedelja, 22. 5. Luna v vodnarju nas bo vse do poznega popoldneva delala družabne in komunikativne. Dopoldne bi lahko bili malo bolj resni in zaskrbljeni, pozneje pa bolj vznemirjeni, družabni, razpeti na vse konce, tako se bomo težje zbrali. Zvečer bo več misli, več raztresenosti.