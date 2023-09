Teden z Luno: Vsaka jeza, agresija se nam lahko grdo vrne

Ponedeljek, 18. 9. Malo pred sedmo zjutraj vstopi Luna v znamenje škorpijona in nas počasi vodi v naše globine. Energija čustvenega nas bo vodila skozi dan in nas poganjala do želenega. Dopoldan lahko z načrtom in resnim pristopom veliko naredimo. Zvečer bomo imeli veliko potrebo stvari razumeti, spoznati, raziskati, in če bo ob nas sogovornik, ki mu zaupamo, bodo pogovori zdravilo.

Torek, 19. 9. V ozračju bo veliko navdiha, izkoristimo ga za ustvarjalnost ali duhovno delo. A ostajajmo vsaj z eno nogo na tleh, da nas energija etra ne odnese tako daleč, da se z njo ne bo dalo nič koristnega narediti. V zgodnjem popoldnevu Luna oživlja kvadrat Venere in Jupitra, tako je lahko nekaj močnejših reakcij v ljubezenskih odnosih ali pa se bomo soočali s tem, koliko smo zapravili v zadnjem polletju.

Sreda, 20. 9. Luna v škorpijonu se dopoldan še lepo veže na zrahljano opozicijo, prinaša veliko vpogledov, duhovne energije, duhovne moči. Naša globina in prostranost se bosta srečali in lahko na energijski ravni prineseta čarna doživetja. Fizično bomo bolj kot ne pasivni. Prehod Lune v strelca se bo zgodil šele ob 16. uri, prvi aspekt, kvadrat na Saturna, prinese prej skrbi kot običajni optimizem in navdih.

Četrtek, 21. 9. Sončev trigon na Pluton nam pomaga ozaveščati naše sence, v zemeljskem pogledu nas naredi avtoritativne, vztrajne in prodorne. Dopoldne bo nekaj nemira in raztresenosti. Popoldne bomo bolj čutili navdih strelca in bili željni nove pustolovščine. Še v večer bomo polni energije. Noč na petek zna biti lepa in strastna.

Petek, 22. 9. Marsov poldrugi kvadrat na Saturn lahko nekoliko obremeni vzdušje, prinese na plan jezo, zamero, preobremenjenost. Luna v energičnem strelcu bo v kvadratu z Neptunom, vso to energijo bomo teže ciljno usmerili, bezljati znamo na vse konce. Zvečer bo prvi krajec, prinaša še dodatno vznemirjenje. Sonce na zadnjih stopinjah kliče, naj se spočijemo, že jutri bo lažje.

Sobota, 23. 9. Luna v kozorogu nas bo prizemljila, umirila, osredotočila. Pri večini se bo izostril občutek za praktične vidike realnosti in bomo laže naredili, kar je treba. Venerin trigon na Kiron bo prinašal zdravljenje želja, vrednosti in srčnih čustev. Dajmo mu čas, da se rane zacelijo. Sonce vstopi v tehtnico; je ekvinokcij, pozvani smo, da najdemo ravnotežje v sebi.

Nedelja, 24. 9. Mars v opoziciji s Kironom, ki se dovrši v večernih urah, a je že v zgodnjih urah aktiviran z Luno, kaže, da bo nedelja za marsikoga bolj naporna. Vsaka jeza, agresija se nam lahko grdo vrne. Pazimo na cesti, v gorah, pazimo na vse možne načine, kajti ta dan je več verjetnost tudi fizičnih, ne le čustvenih ran. Ohranimo hladno glavo in načrten pristop, ki ga omogoča Luna v kozorogu.