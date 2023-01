Teden z Luno: veliko bomo razmišljali o ljubezni

Ponedeljek, 23. 1. Luna v vodnarju nas bo naredila radovedne, družabne in komunikativne. Dopoldan se lahko pojavi dvom vase in občutek, da nismo cenjeni, videni. Veliko bomo razmišljali o ljubezni. Od 11. ure do 18.30 zvečer bo Luna tekla v prazno, mi bomo raztreseni, s polno glavo idej, a manj sposobni kar koli od zamišljenega uresničiti. Prehod Lune v ribi nas bo umiril, da bomo lažje spustili ideje in se sprostili v tem, kar je tu in zdaj.

Torek, 24. 1. Zjutraj se lahko močneje odzivamo, zaradi ribje občutljivosti bomo hitreje reagirali obrambno, pozneje pa bo dan prijeten. Lažje bomo ustvarjali harmonijo, se znali pogovoriti, zbirali zanimive ideje. Ker bo v sredo sekstil Sonca in Jupitra, bo dan deloval bolj optimistično in bo tudi več konkretnih priložnosti.

Sreda, 25. 1. Zjutraj bomo pasivni, želeli si bomo dlje spati, se spočiti. Dan bo deloval zelo mirno, za marsikoga prav dolgočasno. Večerni prehod Lune v ovna bo energijo pospešil in prinesel več dinamike in volje. Tudi sanje v noči na četrtek so lahko zelo zanimive in vizionarske. Zapišimo si jih, saj bodo še kako koristne v naslednjih tednih.

Četrtek, 26. 1. Luna v ovnu nas bo spodbudila k akciji, borbi. Čutimo sebe, svoje mišice, porinimo se malo čez mejo. To je tudi energija, ko jo lahko potrebujemo za podjetnost, prodor z nečim novim, a tudi za to, da ugotovimo, kaj je nam pomembno, kaj nam prinaša veselje, kaj je naša posebna pot, za katero se nam da boriti, truditi.

Petek, 27. 1. Venera v ribah nas bo pomirila, zmehčala, nas naredila zopet bolj odprte za romantiko, ustvarjanje, iskanje harmonije. Tretji Merkur v kvadratu s Kironom bo omogočal, da zorimo skozi bolečino, predelamo težke besede in jih spustimo. Luna bo ves dan v znamenju ovna in nam prinašala več energije, drznosti in prodornosti.

Sobota 28. 1. Luna v znamenju bika obljublja miren in prijeten vikend. Znali bomo urediti svoj svet umirjeno in z veseljem, hkrati si kaj dobrega privoščili. Dan z luno v biku je dober tudi za nakupe, sploh nakupe obutve, saj je velika verjetnost, da bomo kupil kakovostne stvari, ki nam bodo dolgo dobro služile.

Nedelja, 29. 1. Nedelja in Luna v biku gresta z roko v roki, saj nas bik kliče k tradicionalnemu veselju, torej nedeljskemu kosilu, objemu najbližjih in počasnemu sprehodu v naravi. Počasi se daleč pride, bolj kot da se utrudimo na sprehodu, je pomembno, da uživamo v lepotah narave, da vohamo, se dotaknemo, nasmejemo. Bikovsko energijo zbudita tudi dobra glasba in prijeten vonj.