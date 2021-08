Teden z Luno: V soboto bo malo energije

Ponedeljek, 2. 8. Luna na zadnjih stopinjah bika prinaša dramatično energijo, zaradi katere lahko reagiramo premočno, še bolj ker skoraj do desetih potuje v kvadrat z Jupitrom. Tudi Sončeva opozicija na Saturn ne bo spodbudna, več bo pesimizma, s strahom bomo uveljavljali svojo voljo. Od 10.46 bo Luna v dvojčkih, tako bomo vedno bolj komunikativni in lahkotni, a zaradi aplikacije v kvadrat z Marsom tudi vročekrvni.



Torek, 3. 8. Luna v dvojčkih v prijetnih aspektih prinaša razigran, komunikativen in družaben dan. Venerin trigon na Uran dodaja potrebo po druženju, veselju in povezovanju, nekaj vznemirjenja prinaša ta aspekt tudi v ljubezenske odnose ter nas spodbuja, da smo na finančnem področju odprti. Merkurjev trigon s Kironom pa nas spodbuja tudi, da govorimo o svojih ranah, saj bodo s tem izgubile nekaj naboja.



Sreda, 4. 8. Zjutraj Lunin kvadrat na Neptun prinaša zmedo in lenobnost. Nato bomo spet družabni, vedri, bolj optimistični in zadovoljni. V soočanju s senčnimi platmi, ranami se lahko rodi notranja moč ter z uvidom v njih tudi več modrosti v delovanju z drugimi in njihovimi ranami.



Četrtek, 5. 8. Luna v raku nas bo umirila. Bolj bomo razumeli svoja čustva, znali bomo biti bolj potrpežljivi do drugih, razumeli njihove potrebe. Potrebovali bomo občutek varnosti in miru, da stvari naredimo v svojem ritmu, čeprav bo počasen. Pomembni bodo objemi, podpora drug drugega, dobra hrana, ki nas spomni na otroštvo in ljudi, ki so nas imeli radi.



Petek, 6. 8. Dan je nakazan v prijetnih energijah. Že mogoče, da bomo počasni, a z več občutka in razumevanja drug do drugega. Zjutraj in dopoldne bomo prijazni, ljubeči. Kljub petku bomo bolj kot zabavo iskali mir in najbližje okrog sebe. Veliko nežnosti si bomo izkazovali tudi zvečer. Nekaterim se prijetne energije lahko zdijo osladne in pasivne. A smo pred mlajem in prav je, da smo bolj introvertni in uživamo v varnosti svojega gnezda.



Sobota, 7. 8. Dan pred mlajem, energije bo malo. Sončev kvadrat z Uranom nakazuje energijo upornosti, napetosti, močno željo po osvobajanju. Zjutraj bomo pasivni, od pol desetih pa bo več želja, hotenj, volje se kam premakniti, nekaj doseči, a tudi več notranje napetosti. Zapisujemo si ideje, znajo biti koristne.



Nedelja, 8. 8. Mlaj bo šele popoldan, torej je lahko večji del dneva postan. Čeprav karta mlaja obljublja osvobajanje, bo to lahko preveč na silo, s preveč vznemirjenja in nemira. Da ne bi bili sami sebi v napoto, se lepo oblecimo in si kaj privoščimo.

