Teden z Luno: v raku nas bo umirila

Ponedeljek, 10. 8. Luna v biku nas bo pomirila, ozemljila, naredila praktične. Jutro bo mirno, ljubko in prijetno. Čas je modro izkoristiti za nakup oblačil. Nič ne bo narobe, če si privoščimo kak gurmanski užitek. Trmoglavosti Merkurjevega kvadrata z Uranom pa tudi Luna ne more omiliti. Bodimo previdni na cesti.



Torek, 11. 8. Popoldne bo zadnji krajec, ki je za Slovenijo pomemben. Vsa agresija nekaterih, tako besedna kot drugače, bo doživela polom in osramotitev. Konzervativna miselnost pa podporo. Družbeno bomo potrebovali stabilnost in trdnost, maščevalnost se ne bo obnesla. Zasebno bo dan prijeten.



Sreda, 12. 8. Luna na koncu bika deluje pasivno, zaradi njenih pozitivnih aspektov bomo kot iz občutka odgovornosti naredili vse, kar je treba. Nekaj minut pred četrto vstopi luna v dvojčka in energija se spreminja. Ritem življenja bo hitrejši in želje po druženju in pogovorih več.



Četrtek, 13. 8. Že jutro bo naporno. Luna pride na središčno točko med Marsom in Plutonom in dodatno spodbudi energijo njunega kvadrata. Destruktivnosti, maščevalnosti, nacionalizma in grobosti bo več v zraku. Paziti je treba tako na cesti kot pri ravnanju z eksplozivnimi in ostrimi predmeti. Pozorni bodimo na notranje napetosti in jih sprostimo. Ker gre za telesno energijo, jo bo najlažje sprostiti s fizično akcijo, delom ali športom, se izčrpati, da se notranje pomirimo.



Petek, 14. 8. Luna v dvojčkih po zblojenem in zasanjanem jutru prinaša več energije, optimizma, druženja in sodelovanja. Že dopoldne bomo bolj odločni, začutili nov val energije, ki nas bo vodila k novim zmagam. Luna poveže bližajoči se zmaj z vozli, kar pomeni, da bo energije res veliko, in če se le odločimo ne gledati sveta s širše perspektive, ampak se spustimo med preproste ljudi in se naučimo sodelovati in povezovati z njimi, pa če so levi ali desni, bomo lažje gradili nekaj konstruktivnega.



Sobota, 15. 8. Prijetna sobota. Luna v raku nas bo umirila, povezala med seboj in nam prinesla možnosti tudi za srečo in razumevanje. Popoldne in zvečer ne bomo le pasivno sprejemajoči in razumevajoči, ampak bo nekaj tudi vznemirjenja in želje po zabavi.



Nedelja, 16. 8. Sončev trigon na Mars barva dan dokaj energično in optimistično. Prinaša uspehe, zmage, zadovoljstva. Luna v raku je znak mirnega dne, ko s tistimi, ki so nam najbližji, pojemo nedeljsko kosilo. Toda v večernih in nočnih urah Lunini aspekti kljub temu obljubljajo možnost nekih napetosti in ponovne obuditve nestrpnosti, animalnosti, maščevalnosti.