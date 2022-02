Teden z Luno: V ponedeljek bo noč čarobna

Ponedeljek, 7. 2. Prijeten dan. Luna v biku nas bo umirila, streznila, nam pokazala stvari take, kot so. Znali bomo delovati mirno, imeli občutek za finance. Za tiste, ki ste si omislili dopust, bo to odličen čas za uživanje v lepoti narave, dobri hrani. Luna tvori le spodbudne aspekte, sprva nosi optimizem, nato pa strasti, voljo do zabave. Noč bo čarobna, najbolje bi jo bilo preživeti v objemu ljubljene osebe.

Torek, 8. 2. Luna v počasnem biku zjutraj s svojim kvadratom na Saturn barva energije nekoliko bolj zaskrbljeno. Toda ne za dolgo, kajti dan prinaša pogum, svobodo, drznost, željo po akciji in zvečer tudi nekaj pravljično, dušno nežnega. Marsov trigon za Uran nas kliče, da se vržemo v življenje, smo aktivni, si dovolimo vznemirjenja.

Sreda, 9. 2. Vse do pol dvanajstih bo energija res počasna, saj je Luna na koncu bika. V akcijo nas bosta potisnili le praktičnost in vztrajnost, da bomo lepo počasi naredili, kar je treba. Prehod Lune v dvojčka sprva lahko prinese nekaj vznemirljive želje po druženju, več radovednosti in vznemirljivih idej.

Četrtek, 10. 2. Luna je v dvojčkih, njen vladar pa v konjunkciji s Plutonom, kar prinaša veliko težkih informacij in izgubljenost v njih, negotovost, dvome, strah. To je zadnja konjunkcija v seriji, tako da se tu zaključuje temačnost. A včasih je zadnji udarec najtežji, če prej nismo sproti delali na spuščanju. Zvečer se bomo lažje zbrali in naredili, kar je treba.

Petek, 11. 2. Še en hektičen dan, ko bodo težke novice pritiskale na nas in iz nas izvlekle bolj temačne lastnosti. Pazimo na cesti, saj so to dnevi, ko so nezgode lahko res zoprne. Po drugi strani ne glede na to, kakšnega pritiska bomo deležni s konjunkcijo Merkurja in Plutona, vemo, da odhaja in bomo kmalu spet sposobni videti svet svetlejše in komunicirati bolj harmonično.

Sobota, 12. 2. Prijeten vikend je pred nami. Po dveh zoprnih dnevih nam bo še kako ugajala energija Lune v raku, ki je mirna, daje občutek varnosti in nas kliče, da pokažemo ljudem, koliko nam pomenijo. Objemimo se, vzemimo si čas za svoje, povejmo jim kaj lepega, skuhajmo kaj dobrega. Optimizem bomo čutili še zvečer.

Nedelja, 13. 2. Tudi nedelja bo mirna, prijetna. Zjutraj nas lahko nosijo strasti in z njimi nemir, toda pozneje bo najbolje, če le vreme dopušča, iti do jezer, potokov in uživati v naravi. Pomembno je, da si vzamemo čas za svoje domače, za drobne radosti z njimi in si v njihovi družbi napolnimo baterije. Ne pozabimo piti, telo bo potrebovalo več tekočine.