Teden z Luno: Treba je v akcijo. Ne ostajajte doma

Ponedeljek, 3. 7. Polna luna se dopolni malo po pol drugi uri popoldne. Tako bomo bolj vznemirjeni in napeti, a ker je temeljno spodbudna in so njeni aspekti nakazani razvojno, nam bo njena energija marsikaj osvetlila, pokazala in bomo z njo zmogli narediti korak naprej.

Torek, 4. 7. Luna bo večji del dneva še v kozorogu, mi bomo s tem bolj ozemljeni, delavni, a bo več malodušja in trpko ozračje. Zjutraj bo spodbujena logika in odprtost za spremembe. Popoldan bomo bolj nežni. Popoldanske in večerne ure so lahko naporne. Luna se povezuje s kvadratom Plutona na Lunina vozla, temna čustva se nas lahko polastijo. Pogumno pojdimo skozi to čiščenje. Vzemimo si čas zase, predihajmo, odmaknimo se od zunanjih virov negativnosti.

Sreda, 5. 7. Luna v vodnarju bo pospešila življenje. Paralele Venere in Marsa z Jupitrom nakazujejo dinamičen, strasten, podjeten in avanturističen dan. Pomembno je, da se družimo, komuniciramo, se učimo kaj novega, preberemo vznemirljivo knjigo. Odprimo se novostim.

Četrtek, 6. 7. Luna v vodnarju v napornih aspektih nakazuje, da nas čaka še en vznemirljiv dan, toda tokrat bo več živčnosti, napetosti, močnejših čustvenih odzivov, dramatičnosti. Merkurjev kvadrat na Kiron bo spodbujal pogovore o lastnih ranah. Bližanje Merkurja v sekstil z Uranom prinaša veliko zanimivih idej in prebliskov.

Petek, 7. 7. Luna v ribah nas lahko naredi bolj občutljive. Sploh v jutranjih urah nas znajo stvari globlje prizadeti ali nas omejujejo dvomi, strahovi. Nato se bo energija odprla in bo več optimizma, tako bomo spontano tekli s tokom. Merkur v sekstilu z Uranom prinaša dan, ko bomo odprti za moderno tehnologijo, imeli boljšo logiko, razum nam bo delal hitreje in bo veliko zanimivih prebliskov.

Sobota 8. 7. V soboto bo Luna v ribah tvorila predvsem spodbudne aspekte in prinesla miren dan, ko bodo stvari tekle same in bo vse umirjeno in lahkotno. Večerni prehod Lune v ovna lahko prinese več vznemirjenja, željo po zabavi, dogajanju. Po mirnem dnevu lahko sledi živahna noč.

Nedelja, 9. 7. Z Luno v ovnu je treba v akcijo. Ne ostajajte doma. Nujno se bo gibati, hoditi, premikati, telovaditi. Manj bomo iskali družbo, bolj bomo potrebovali sebe. Slišati svoje potrebe, postaviti se zase in se razumeti. Tudi če tega, kar je za nas pomembno, drugi ne razumejo, ni bistveno. Luna v ovnu nas kliče, da se slišimo in si sledimo. Ker se Mars bliža inkonjunkciji s Plutonom, je lahko več jeze. Ker se Merkur povezuje z Neptunom, bo več navdiha, intuicija bo okrepljena.