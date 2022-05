Teden z Luno: Torek bo konfuzen dan

Ponedeljek, 30. 5.

Dan mlaja, ki se bo dogodil ob pol dveh, tako smo dopoldne lahko še malo bolj utrujeni. Luna v dvojčkih, njen vladar pa na Algolu in retro, kljub vsemu obljublja precej kaotičen dan, z grozečimi informacijami, napakami in čudnimi neželenimi dogodki. Na dan mlaja je modro počistiti svoj dom, opleti vrt in ne začenjati pomembnejših novih projektov.

Torek, 31. 5.

Še en konfuzen dan je pred nami. Zmede, napake, informacije, ki ne držijo vode, a nas plašijo. Možne so težave tudi z računalniki, telefoni in drugo elektroniko. Poskusimo igrivost dvojčka izkoristiti za klepet, zabavo, ne pa preveč zares vzeti tega, kar nam ljudje povedo.

Sreda, 1. 6.

Lunin prehod v znamenje raka nas bo nekoliko umiril. Manj bomo kaotični, bolj bomo želeli biti doma, s svojimi. Laže bomo izražali svoja čustva. Že mogoče, da bomo pri tem pretiravali, v večernih urah se lahko tudi razjezimo, vendar bo vse vseeno delovalo očiščevalno in povezovalno.

Četrtek, 2. 6.

Stacionarni Merkur bo medel naše misli, njegova bližina kvadratu s stacionarnim Saturnom prinašala skrbi in strahove. Kljub vsemu bomo z Luno v raku delovali bolj mirno, iskali bomo varnost, se odmikali od vsega, kar nas bo plašilo. Luna ob petih popoldne tvori sekstil z Uranom, zaradi česar bodo tiste ure malo manj pasivne, bolj vznemirljive in zabavne.

Petek, 3. 6.

Merkur se ta petek obrača, vendar je večji del dneva še stacionaren, tako to ni dan za predstavljanje, kazanje, reklamiranje. Bolje bo, če se držimo še malo nazaj in se ne gremo pomembnejših dogovorov. Luna v raku ima večinoma spodbudne aspekte, tako bomo čustveno dokaj umirjeni, uravnoteženi. Koristneje bo zaupati čustvom kot mislim. V večernih in nočnih urah bo več optimizma in želje po akciji, zabavi.

Sobota, 4. 6.

Obrat Saturna retrogradno lahko prinaša obremenitev in izpostavi določene težave in probleme, ovire. Luna v ognjenem levu prinaša več želje po akciji, po tem, da smo izpostavljeni, kreativni in zabavni. Vendar nam vse to ne bo šlo najbolje od rok, lahko bo tudi več napetosti in nemira.

Nedelja, 5. 6.

Luna v levu nas bo klicala k odklopu, zabavi, veselju do življenja. Znamo biti iz ravnotežja, bolj dramatični, teatralni. Če ne bomo iskali doživetij in akcije in ostajali doma, bo v nas veliko koleričnega nemira, ki se lahko spremeni tudi v nezadovoljstvo. Večerne ure so nakazane bolj naporno. K nam prihajajo informacije, ki nas bodo plašile.