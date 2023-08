Teden z Luno: Stvari ne bodo tekle po načrtih

Ponedeljek, 14. 8. Jutro je lahko čustveno naporno, k nam pridejo informacije o preživetem trpljenju. Dopoldan bo postana energija, šele v zgodnjih popoldanskih urah bomo čutili več moči in veselja, volje izraziti se, saj bo Luna prešla v leva. Ker smo pred mlajem, je modro načrtovati nove podvige, ne pa jih še začenjati. Zdravili bomo rane, ki jih rojeva ljubezen, imeli uvid v bolečine, ki jih prinašajo želje, hrepenenja.

Torek, 15. 8. Luna v levu kliče k igri, zabavi, ustvarjanju, a ker smo pred mlajem, lahko pride na plan levje uživaštvo v vseh svojih skrajnostih. Po mačje bomo čez dan zaspani, čez noč razigrani. Ni še čas za nove začetke, je pa modro načrtovati novosti, ki jih bomo izpeljali. V nas bo močna potreba osvoboditi se, biti avtentični, narediti po svoje. Paziti moramo na pravo mejo, da ob osvobajanju nismo brezčutni do zunanjega sveta.

Sreda, 16. 8. Mlaj bo dopoldan, tako dopoldanske ure lahko nosijo nekaj postanosti. Oba kolerika zodiaka sta v aspektu z Uranom, tako bomo stavili na avtentičnost, svobodo, originalnost in imeli veliko energije za delo, spremembe, osvobajanje. Mlaj je znak nizke vitalne energije, a glede na aspekte bo eksplozivne energije v nas več in nas bo ta nosila v delo in delovanje.

Četrtek, 17. 8. Luna v devici nas bo počasi klicala k delu, premisleku, analizi, postavljanju stvari na svoje mesto. Merkur, njen vladar, je precej upočasnjen, tako da bomo imeli močnejšo koncentracijo in se osredotočali na to, kar je pred nami. Dopoldne zna biti nekaj več strahu, skrbi.

Petek, 18. 8. Luna v devici, njen vladar se upočasnjuje, tako se lahko že začnejo zapleti, značilni za ustavljajoči se Merkur. Spet bodo manj pretočne ceste, več bo nesporazumov, stvari ne bodo tekle po načrtih. Luna ima prijetne aspekte, tako nas vse to niti ne bo toliko motilo. Razum bo imel dodatno moč, stvari bomo želeli videti stvarno, take, kot so.

Sobota 19. 8. V jutranjih in dopoldanskih urah bodimo previdni, da komu ne nasedamo. V zraku bo več nepoštenosti, zmede. Od enih dalje prehod Lune v tehtnico spodbudi hrepenenja po dvojini. Ker je vladarica retrogradna, lahko veliko premišljujemo o odnosih in smo v odnosih zmedeni, iščemo rešitve.

Nedelja, 20. 8. Luna v tehtnici bo budila potrebo po počitku, užitku, lagodju, lepoti. Če se nočemo izgubiti v lenobi in prenajedanju, se lepo oblecimo in pojdimo med ljudi. Retrogradnost njene vladarice nas bo usmerila vase, da bomo razmišljali o prejšnjih partnerjih, ljubimcih, ljubeznih. Večerne ure bodo nostalgično romantične.