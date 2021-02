Teden z Luno: sredi tedna bo zelo naporno

Ponedeljek, 15. 2.



Luna v ovnu nas vodi v življenje, spodbuja voljo, željo poriniti stvari naprej. Lunini spodbudni aspekti prinašajo toliko več tudi zunanjih priložnosti stvari konkretno narediti. Pozno popoldan in v zgodnjih večernih urah pa bodo naši pogovori polni idealizma, velika verjetnost je, da pridejo k nam prijetnejše informacije. Venerina harmonija z Luninima vozloma prinaša veliko priložnosti za skupno radost.



Torek, 16. 2.



Luna v ovnu nas še kar spodbuja v delo in akcijo. Prisluhnimo instinktu in odkrijmo svoje potrebe. Ne pozabite, da je treba včasih postaviti sebe na prvo mesto. Uporabimo ovnovsko tekmovalnost, da nas bo rinila v premagovanje sebe in v nenehni napredek in razvoj.



Sreda, 17. 2.



Sreda zna biti precej naporna. Vsaj na družbeni ravni lahko k nam prihajajo naporne novice, ki prinašajo pritisk, željo po uporu, nekaj porušiti, se osvoboditi iz okovov. Saturn in Uran sta v kvadratu, posledice preteklih družbenih odločitev bodo postale v nebo vpijoče. Če se le da, najdimo svoje mirne oaze in se umaknimo družbenemu, ker bo res zelo naporno.



Četrtek, 18. 2.



Petnajst do dvanajstih vstopi Sonce v znamenje rib in prinese vsaj delno pomiritev pritiskov. Luna v biku v jutranjem kvadratu z Jupitrom bo spodbudila pretiravanje s hrano, premočno čustveno doživljanje in visoke standarde. Čez dan se energija postopoma pomirja in v večernih urah bomo že prav na izi znali uživati lepe trenutke.



Petek, 19. 2.



Noč zna biti polna strasti ali nas lahko nosijo neka nedosežena hrepenenja, močne želje. Težje bomo našli harmonijo v odnosih. Zjutraj se bomo zbrali in potisnili v delo. Vse do petih popoldan bo Luna tekla v prazno, tako ne bo nekih zunanjih spodbud za delo in akcijo, ampak bomo morali slediti notranji vztrajnosti. Zgodaj zvečer nas lahko nekaj strese iz našega miru in bo vedno več tudi napetosti v odnosih.



Sobota, 20. 2.



Še ena nemirna in strastna noč bo za nami. Strasti uporabimo za povezovanje in ustvarjanje, ne pa iz njih ustvarjati vojne in drame, ker drugi niso narejeni po nas. Z Luno v dvojčkih in stacionarnim Merkurjem se bo zdelo, da se nič ne premakne v skladu z našimi željami.



Nedelja, 21. 2.



Zjutraj in dopoldan bo še veliko kaosa zaradi počasnega Merkurja, toda čez dan in še bolj v večernih urah se bo življenje spet začelo obračati na bolje, vedno več bo smeha, potrebe po druženju in dobre volje. Pikico po pikico se premikamo naprej v novo, vsak dan bolj suvereno v nekoliko manj kaotičen in bolj logičen svet.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: