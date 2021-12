Teden z Luno: Sreda bo zoprn dan

Ponedeljek, 13. 12. Luna v ovnu nas bo spodbujala v akcijo, hotela, da začutimo, kaj je za nas najpomembnejše, kam nas vodijo instinkti. Toda ker je Mars blizu Južnega vozla, ne bo dovolj energije, da bi sledili njenemu klicu. Merkur bo vse do večera na koncu znamenja, s tem bo naš razum bolj kaotičen, razpršen, možne so napake, bo pa izostrena intuicija.

Torek, 14. 12. Jutro zna biti prijetno. Dopoldne mirno, a intelektualno učinkovito. Luna v biku nas kliče, da premislimo o finančnih zadevah, se umirimo, poiščemo kaj lepega. Tudi če življenje ni videti varno in prijetno, si ga naredimo po svoje. Sami si moramo polepšati svet s čutnimi užitki.

Sreda, 15. 12. Zoprn dan. Težki noči sledi hektično jutro. Mars na Južnem vozlu govori, da bomo energijsko na dnu, da nas bo marsikaj nerviralo, da znamo biti iz šibkosti tudi nemogoči in pridejo k nam novice o nasilju. Luna v biku nam ne bo v veliko pomoč, ker je dispozitorka počasna, blizu Plutona. Zdelo se bo, da vse stoji, da je vsak premik velik napor.

Četrtek, 16. 12. Luna je v biku, njena dispozitorka pa že skoraj stoji, kar prinaša pritisk. Velike želje in čutna ali materialna hrepenenja nas bodo nosila do druge popoldan. Nato bo več drame in pretiravanja, težko bomo ohranjali ravnotežje, težje nas bo nahraniti, pa če je to denar, čustva ali druge želje. Od petih naprej se bo energija upočasnila, a bomo tudi mi precej neučinkoviti.

Petek, 17. 12. Luna v dvojčkih nas bo razbremenila in nas potegnila v nekoliko lažjo energijo. Kljub nemirnim sanjam se bomo prebudili nekoliko lažji, kot smo šli spat. Spet bo več učinkovitosti, popoldne bomo tudi bolj razsodni, premišljeni, trezni. Bližamo se polni luni, tako bo energije več, ta presežek pa nas lahko meče iz ravnotežja, vodi v pretiravanje.

Sobota, 18. 12. Še en dan z Luno v dvojčkih, toda tokrat prihajajo manj prijetne novice, ki nas lahko celo prizadenejo. Nekoliko težje se bomo zbrali, še najbolj nas bo na vse konce nosilo sredi popoldneva. Venera že stoji, v zadevah financ, čustvovanja in občutka zadovoljstva bomo precej potlačeni, potrti. Pritisk polne lune bo vse to metal na plan.

Nedelja, 19. 12. Dan polne lune in Venerinega obrata nakazuje več pritiska na čustva. V financah in ljubezni bodo blokade, nejasnosti, občutek, da se moramo bolj poglobiti in razumeti, česar nismo videli. Lunin prehod v raka ob 10.42 bo zmehčal pritiske in malo bolj bomo sprejemali situacijo, kot je. Objemimo svoje, skuhajmo kaj dobrega, držimo se varnega gnezdeca in si dovolimo, da je življenje počasnejše.