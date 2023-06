Teden z Luno: Šele od enih dalje se bomo sestavili in začeli razmišljati, kako in kaj naprej

Ponedeljek, 12. 6. Luna v dinamičnem ovnu in spodbudnih aspektih nakazuje dinamičen dan. Oven spodbuja prodornost, podjetnost, drznost in aktivnost. Omogoča nam, da pridemo v stik s svojo avtentičnostjo, da ozavestimo, kdo smo in kaj hočemo, ter nas s to energijo požene naprej, da si izborimo, kar je za nas pomembno.

Torek, 13. 6. Čez dan bo Luna na koncu ovna in poleg spodbude za akcijo bo vedno bolj prinašala tudi nekaj napetosti. Preden bo prestopila v mirnega bika, bo tvorila kvadrat s Plutonom in marsikomu v večernih urah prinesla nekaj notranjega pritiska in dramatičnosti. Nekoliko pozneje zvečer se energija umiri, ozemlji, potrebovali bomo dotik.

Sreda, 14. 6. Luna v biku zjutraj prinaša praktičnost, rutinskost, učinkovitost, pozneje bo vedno več dramatičnega prizvoka. Željni užitka in ljubezni znamo biti nekoliko preveč zahtevni. Ker sta tudi Merkur in Saturn blizu medsebojnega kvadrata, bo več črnogledosti in bomo hitreje zaznavali napake drugih.

Četrtek, 15. 6. Mogoče bo čutiti Merkurjev kvadrat s Saturnom, tako se nas bo po eni strani dotikala črnogledost, po drugi znamo biti nekoliko strožji tako do sebe kot drugih in se mentalno raje osredotočati na napake kot na prednosti. Luna v biku bo prinašala miren ritem, tako bomo kljub kritiki učinkoviti in praktični. Dopoldan bomo malo nemirni, pozneje pa dokaj stabilni.

Petek, 16. 6. Petek z Luno v dvojčkih nas odpira druženju, zabavi in sprostitvi. Nič ne bo narobe, če malo bolj na lahko opravimo svoje delo in se podamo na krajšo pot (samo ne po avtocesti). Za nekatere zna biti pozno popoldan še malo naporno, toda večer in noč sta nakazana v zelo prijetni energiji druženja, zabavanja in ljubezni.

Sobota 17. 6. Luna v znamenju dvojčkov v lepih povezavah in Merkurjev sekstil na Venero prinašata res prijetno soboto. Nikar ne ostajajte doma. Danes res ni dan za samevanje. Pomembni so druženje, pogovori, smeh in tudi ljubezen. Omenjeni sekstil bo povzročil, da bomo ljudje drug do drugega bolj prizanesljivi in videli drug v drugem lepše stvari. Če se le da, vrzite odgovornost čez ramo, bolje je zaplesati, zapeti, se veseliti življenja.

Nedelja, 18. 6. Mlaj se bo dogodil že zgodaj zjutraj, tako bomo še precej nežni, zmedeni, zaspani. Šele od enih dalje se bomo sestavili in začeli razmišljati, kako in kaj naprej. Lunin prehod v raka pomiri energijo, nas usmeri k domu, domačim, kliče, da skuhamo kako juhico in delimo z domačimi objeme, pogovore, si vzamemo čas za čustva, družino.