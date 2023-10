Teden z Luno: Pritisk obračajočega se Plutona nas bo vlekel navzdol

Ponedeljek, 9. 10. Venerin prehod v devico bo močno spremenil energijo v nas. Nekakšen padec lahko pričakujemo, strah pred izgubo, občutek osamljenosti ali finančne skrbi. Luna v levu nas spodbuja h kreiranju, postavljanju zase, doseganju ciljev. Dopoldne bo še kar spodbudno, večer zna prinašati tudi dramo, živčnost in napetosti.

Torek, 10. 10. Luna bo v levu do druge ure popoldne, tako lahko z malo truda dosežemo želeno. Sploh dopoldne bo še dovolj energije, da si izborimo, kar nam pripada. Popoldanski čas prinaša manj prijetne novice, vezane na finančno področje, lahko okrepi tudi občutek osamljenosti in zmanjša občutek lastne vrednosti.

Sreda, 11. 10. Pritisk obračajočega se Plutona nas bo vlekel navzdol. Sončeva opozicija s Kironom bo odpirala rane lastne originalnosti in prinašala težave v odnose z nadrejenimi. Luna v devici kljub temu aplicira v trigon z Jupitrom, tako da smo lahko z malo nadzora delavni, natančni in s svojim delom tudi zadovoljni. Mars na zadnji stopinji kaže, da nimamo dovolj energije, smo utrujeni, brezvoljni.

Četrtek, 12. 10. Mars prestopi v svoje znamenje in postopoma bomo imeli vedno več fizične energije in se znali laže postaviti zase, priti do želenega. Tudi energije za športno aktivnost bo več. Luna na koncu device nas kliče, da opravimo vse nujne opravke, da postavimo stvari na svoje mesto, uredimo svoj svet.

Petek, 13. 10. Luna v tehtnici bo pozornost preusmerila na odnose in v iskanje harmonije. Marsov trigon na Saturn bo nekatere fizično utrujal, drugim dal jekleno moč narediti nemogoče. Nekatere lahko bremenijo strahovi. Moj nasvet je, da ko opravimo najnujnejše, se uredimo in gremo med ljudi.

Sobota, 14. 10. Noč na soboto, tudi sobotno jutro znata biti zelo naporna. Na dan mrka se priporoča, da manj jemo, več pijemo in se pokušamo več zadrževati v naravi. Če bomo utrujeni, si spočijmo. Poslušajmo telo. Iščimo harmonijo, ravnotežje. Ker se mrk zgodi šele zvečer, je lahko ves dan nekoliko bolj naporen. Besede ljudi nas lahko prizadenejo. Mogoče so tudi kake novice, ki odpirajo zavest ranljivosti.

Nedelja, 15. 10. Tudi nedelja ne bo enostavna. Luna v prazno v tehtnici kliče k miru in počitku. Pomagajo nam lahko harmonična glasba, zdrava hrana in predvsem mir. Prehod Lune v škorpijona ob enih popoldne nam bo prinesel malo več energije in potiska za to, da se porinemo v akcijo. Popoldne se bo dogodil preboj in bo več energije. Toda ob preboju spustimo jezo, saj je pomembna samo za to, da se premaknemo, ne žvečimo je predolgo.