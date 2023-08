Teden z Luno: Pričakujte zastoje, težave s telefoni in računalniki

Ponedeljek, 21. 8. Luna je v tehtnici, njena vladarica teče nazaj in v kvadratu z Jupitrom prinaša veliko pričakovanj, želja, hotenj v odnosih, a hkrati razočaranj. Ni dan za nakupe, verjetno je, da nas bodo ogoljufali ali bomo zapravljivi in bomo posegali po tistem, česar si ne moremo privoščiti. Večerne ure bodo čustveno naporne. Ne oklepajmo se, spustimo.

Torek, 22. 8. Luna je v škorpijonu, Mars v opoziciji z Neptunom. Po eni strani nas lahko strast ujame in vodi na poti, ki niso poštene, prave, koristne. Po drugi nam ta energija da vedeti, da ne bo prave fizične energije, da bomo z njo razsipavali. Potrebna je finančna previdnost. Hitro se lahko najde kdo, ki nam obljublja lahko pot do bogastva. Če bomo pasivni in lenobni, bo to še najmanj, kar se nam lahko zgodi ta dan.

Sreda, 23. 8. Zjutraj bo veliko iskanja lagodja, pasivnosti in lenobe. Nato bo postopoma več energije. Merkur bo pri miru, v večernih urah sredi stacionarnosti, tako se nič ne bo odvijalo po načrtih. Pričakujte zastoje, težave s telefoni in računalniki. S silo in voljo ne bo mogoče dosegati ciljev, morali se bomo naravnati na realnost in upočasniti korak.

Četrtek, 24. 8. Dan prvega krajca. V jutranjih urah bomo imeli veliko energije in lahko veliko naredimo. Lunin krajec bo v strelcu, povezan z bližajočo se opozicijo Sonca in Saturna, tako prinaša nekaj resnosti, strogosti, omejitev. Sploh v večernih urah se moramo bodriti in zaupati vase.

Petek, 25. 8. Luno v strelcu bomo čutili kot spodbudo za akcijo, pustolovščino, napredovanje. Marsov trigon na Pluton obljublja, da lahko izvlečemo iz sebe življenjsko energijo in naredimo, kar je treba. Hkrati nas Venera v polkvadratu z Marsom kliče k strasti, drami, ljubezni. Venera se bliža paraleli s Kironom. Bodimo premišljeni v ljubezni, prehitre strastne akcije bodo hitro vrnile udarec z bolečino.

Sobota, 26. 8. Do treh popoldne bo Luna v koleričnem strelcu in napornih aspektih, tako lahko z nepremišljeno akcijo naredimo veliko škode. Ne bodimo naivni, umaknimo se od škodljivih ljudi. Lunin prehod v kozoroga nas bo umiril in ozemljil. Njen trigon na Sonce obljublja, da bomo zvečer v miru in treznosti sposobni realnega pogleda in konstruktivnega povezovanja.

Nedelja, 27. 8. Sonce v opoziciji s Saturnom obljublja več skrbi, strahov. Lahko nam nagaja tudi občutek, da nismo dovolj. Več bo turobne energije, manj veselja, optimizma. Mars bo do treh popoldne na koncu znamenja, tako smo lahko utrujeni. Njegov prehod v tehtnico ni najboljši znak za vitalnost in voljo do dela. Tudi v odnose bo nosil nemir.