Teden z Luno: preverite, kaj vas čaka

Ponedeljek, 7. 3.

Z Luno v biku bomo delovali mirno, praktično, bolj počasi, a zbrano in rutinsko. Dan je spodbuden za nakupe oblačil, obutve, lepotnih dodatkov ali umetniških del. Potrebovali bomo razvajanje, občutek, da je življenje lepo. Našo dušo bo nahranil miren sprehod. Dan bo spodbuden, koristen za finančne dogovore in poslovne nove začetke. Le v poznejših urah bo več skrbi.

Torek, 8.3.

Luna bo do pol osmih v biku. Ko potuje po zadnjih stopinjah bika, spodbuja več posesivnosti, drame, strasti in nemira, saj so tam zahtevnejše zvezde. Vendar če bomo zbrani, rutinski, lahko počasi veliko naredimo. Zvečer prehod Lune v dvojčka pospeši dogajanje, nas dela bolj družabne, iskali bomo veselje. Noč na sredo je lahko vesela, romantična, strastna.

Sreda, 9. 3.

Luna v dvojčkih brez večjih in pomembnejših aspektov, Merkur pa na koncu znamenja, kar je znak, da bo sreda namenjena veliko bolj druženju, pogovorom, učenju, okrepljena bo intuicija, manj pa načrtovanju in delu. Tudi če te dni kaj na veliko načrtujemo, to verjetno ne bo imelo konkretnih rezultatov. Tako imejmo manj skrben dan, pokličimo prijatelje in malo poklepetajmo.

Četrtek, 10. 3.

Dopoldne bo prvi krajec precej blizu kvadrata z Neptunom, v trigonu s Saturnom. Zna biti, da se bo treba soočiti z iluzijami in bodo prišle na plan laži, zavajanja, treba bo najti moč in se soočiti z realnostjo, narediti načrt, kako naprej. Nato bo Luna potovala v prazno, njen dispozitor bo v ribah, po čemer sklepam, da bo dan miren, mogoče kaotičen. Vsekakor odsvetujem, da se danes začenja pomembnejša dejavnost.

Petek, 11. 3.

Luna v raku bo umirila utrip življenja. Lažje bomo razumeli svoj čustveni svet in se hitreje umirili. Bolj si bomo znali vzeti čas za tiste, ki so nam pomembni, tudi sebi bomo hitreje privoščili počitek, čas zase. Vse do enih je dan idealen za iskrene, čustvene pogovore in razmislek, kako izboljšati odnose.

Sobota, 12. 3.

Vikend bo prijeten, namenjen toplim odnosom, počitku in poglabljanju družinskih vezi. Hkrati bo v energijah ustvarjanja, sočutja in duhovnega razvoja. Dan bo miren, več bo upanja, optimizma in občutka razvoja. Dan je dober tudi za začetek družinskega podjetja (še najbolj kmetijstvo, nega, gostinstvo), za nakup nepremičnine ali selitev v nov dom.