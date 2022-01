Teden z Luno: Prehod Lune v vodnarja bo obrnil energijo

Ponedeljek, 31. 1. Pritisk na psiho bo večji, težje novice prinašajo strahove. Smo dan pred mlajem, energije bo malo. Kljub temu nas bo Luna v kozorogu do enajstih gnala v delo in odgovornosti. Prehod Lune v vodnarja bo obrnil energijo, da ne bomo več zmogli slediti odgovornostim. Prav je, da si vzamemo čas zase, zvečer pogledamo v nebo in se nahranimo z energijo zvezd.

Torek, 1. 2. Noč bo naporna, skrbi, napetosti strahovi, bremena lahko vztrajajo tudi dopoldne. Mlaj bo zjutraj, tako bo čez dan počasi več energije. Luna v vodnarju, ko nas spusti strah in dvom, prinaša čas, ki ga je modro posvetiti prijateljem, klepetu, radovednost nahranimo z zanimivo knjigo, dokumentarcem.

Sreda, 2. 2. Zjutraj in dopoldne smo lahko na vse strani, vse nas bo zanimalo, a v nič ne bomo dali srca in pozornosti. Luna tik pred poldnevom prestopi v ribi, kar prinaša več harmonije, miru, ustvarjalnosti. Njena harmonična aplikacija k Marsu da vedeti, da kljub notranjemu miru ne bomo pasivni, ampak pozno v noč delavni in entuziastični.

Četrtek, 3. 2. Jutro bo polno veselja in kreativne energije, niti ljubezenske elektrike ne bo manjkalo. Merkur je stacionaren, tako se bo zdelo, da je vse utihnilo, da se ne ve, kam bomo šli, kam nas bo življenje odpeljalo. Čeprav ne bomo najbolj družabni in intelektualno sposobni, bomo mirni, zadovoljni in polni navdiha, ki se lahko spremeni v konkretno umetniško obliko.

Petek, 4. 2. Merkur se obrača direktno in tudi mi bomo usmerjeni naprej. Entuziazma bo več, volje za svobodo tudi. Luna bo v ribah skoraj do štirih, tako bomo aktivni na miren, navdihujoč način. Ko prestopi v ovna, bo v nas vedno več bojevitosti, delavnosti, potrebe se nečesa osvoboditi. Večerne ure znajo biti hladne, nekdo bo s trdo avtoriteto pritiskal na ljudstvo.

Sobota, 5. 2. Luna v ovnu bo nosila več napetosti. Zjutraj se bomo hitreje razjezili, nato bo več sentimenta in se bo pokazalo, kako znamo, čeprav si želimo ljubezni, to odrivati stran od sebe. Zvečer se lahko umirimo, streznimo, načrtujemo. Bolj bomo aktivni, manj bo notranje napetosti. Naporen trening lahko omili potrebo po bojevanju v odnosih.

Nedelja, 6. 2. Nedelja bo naporna. Marsov kvadrat na Kiron sporoča, da naša jeza, agresija lahko rani. Čeprav jo bomo poskušali usmeriti v druge, se bo vrnila k nam in nas ranila. Modro je biti fizično aktiven, a previdno, ker so zaradi zaletavosti in nepotrpežljivosti možne nezgode. Razumevanje, da je vsako močno čustvo le način odziva, nam pomaga sprejeti odgovornost za jezo, da je ne prelagamo na druge.