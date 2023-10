Teden z Luno: Povezali se bomo in pomagali drug drugemu

Ponedeljek, 16. 10. Čeprav Luna raste, bo energije malo. Luna v škorpijonu nas kliče k čiščenju, očiščevanju, naj gre za telo, dom, pisarno ali psihično očiščevanje, ko s pregledom destruktivnih navad ali misli prihajamo do zavesti, kaj je treba spustiti. Do pol dveh popoldne bo tvorila opozicijo z Jupitrom, tako smo lahko čustveno preveč dramatični ali čustva pomirjamo s hrano.

Torek, 17. 10. Jutro prinaša več stresa, močnejše odzive. Potem se lahko čez dan vlečemo naprej, prave volje ne bo. Bomo pa imeli močno intuicijo. Ker bo šla Luna v strelca šele zvečer, ne bomo vsi čutili njenega zagona, v večernih urah lahko imamo dodatne skrbi in so nam naložene zoprne odgovornosti.

Sreda, 18. 10. Luna je v optimističnem strelcu in v mešani recepciji z Jupitrom, kar večinoma prinaša miren in konstruktiven dan. Zna pa biti manj volje in vitalnosti, tudi manj jasnosti in razumevanja. Paralela Marsa in Saturna lahko oteži naše fizično telo, mišice. Na plan lahko prinese novice o zlobi, sovraštvu.

Četrtek, 19. 10. Noč na četrtek in jutro sta lahko naporna. Obremenjujejo nas lahko novice, veliko je lahko utrujenosti. Tudi Luna je zunaj svojih meja, kar prinaša močno doživljanje. Toda popoldne in proti večeru lahko čutimo tudi optimizem Lune v strelcu in več razumevanja, jasnine, spoznanj, ki nam bodo pomagala iti naprej.

Petek, 20. 10. Luna v kozorogu bo delovala skoraj prijetno. Ozemljila nas bo, umirila, nas naredila bolj praktične in učinkovite. Do dveh popoldne bomo aktivni in borbeni, tako je modro energijo vložiti v konkreten projekt. Večer in noč naj bosta bolj namenjena radosti, objemom, pogovorom, harmoniji. Tisti, ki vse čutite prej, boste že zaznavali težje misli in nemoč delovati konstruktivno.

Sobota 21. 10. Spet bodo prevladovale naporne informacije in bo več občutka, da se na nas zgrinjata tema in črnina. Ne bo najlažje iti čez dan brez strahu in črnih misli. Poiščimo varna zatočišča, varne balončke, da se nas strah drugih in panika ne dotakneta preveč. Če čutimo, da smo močni v sebi, bodimo podpora tistim, ki jih tema vleče navzdol.

Nedelja, 22. 10. V nedeljo bo prvi krajec, z njim tudi nova energija, ki nas bo potegnila iz napornih čustev in misli. Prehod Lune v vodnarja nam bo pomagal prevetriti strah, ki nas je napajal, povezali se bomo in pomagali drug drugemu, če ne drugače, z dobrimi mislimi in željami. Venerin trigon na Jupiter obljublja več upanja, priložnosti, veselja. Merkurjev trigon na Saturn omogoča bolj premišljen in trezen pogled naprej ter modro načrtovanje prihodnosti.