Teden z Luno: potreba, da bi preglasili druge, bo izginila

Ponedeljek, 27. 6. Luna v dvojčkih prinaša razigran dan. Bližina Merkurja nas bo naredila komunikativne, povezovalne. Idej nam ne bo manjkalo, težje bomo v miru in tišini. Ker se Luna veže na sekstil Merkurja in Kirona, lahko izvemo nekaj, kar spodbudi zdravljenje. Dolgo v noč smo lahko polni energije za fizično delo ali šport.

Torek, 28. 6. Skoraj do 14. ure bo Luna v dvojčkih, a brez aspektov, tako bomo raztreseni in brez prave smeri. Veliko idej, nemira bo, zmedeni bomo. Nikar ne pozabimo, da se Neptun obrača nazaj in nas s tem dela raztresene, lahko se bo treba soočati tudi z razočaranjem. Luna nato vstopi v raka in začenja umirjati misli in naše življenje.

Sreda, 29. 6. Luna v raku in tako Venera kot Sonce v aspektu z Jupitrom nam prinašajo lep dan, ko bomo znali uživati in nam ne bo hudega. Najhuje je, da zajemamo s preveliko žlico, čakajo nas dodatni kilogrami ali zapravljeni evri. Ker bo mlaj zgodaj zjutraj, bomo imeli vsak trenutek več energije in bo čas za nove začetke.

Četrtek, 30. 6. Z Luno v raku bomo ležerni, usklajeni s svojimi čustvi in iskali razumevanje z najbližjimi. Pomembno bo, da sedimo za isto mizo, saj nas bo hrana povezovala. Do večera bo prevladovala umirjena energija in se bomo razumeli brez besed, nato pa se pri nekaterih lahko sproži več strasti, a tudi napetosti in nemira, celo jeze.

Petek, 1. 7. Luna v levu izvablja iz nas otroka, kreatorja, zabavljača. Njeni spodbudni aspekti kličejo k zabavi in veselju. Ker se na nebu Mars in Pluton povezujeta v kvadrat, bo lahko za koga kljub temu nekaj napetosti, nemira, jeze. Energijo je modro izkoristiti za tekmovanje s seboj, premagovanje naporov, v sebi nosi tudi strasti, le težko jih izkoristimo pozitivno. Pojdimo v šport, delo, jezo in napadalnost pa predelajmo, da ne bosta premočno rušili sveta okrog nas.

Sobota, 2. 7. Luna bo v levu, a nekaj več napetih aspektov kaže, da bomo težje igrivo kreativni in zabavni, ampak bo več ega, koleričnosti, drame. Ker se na nebu Merkur veže s kvadratom na Neptun, bo veliko besed praznih, manj resnicoljubnosti, lahko nam kdo laže in smo naivni. Več bo potrebe po odklopu, zabavi, ki bo šla čez mejo.

Nedelja, 3. 7. Do pol treh bo Luna na koncu leva, a v aplikaciji v trigonu z Marsom. Več bo energije, potrebe po športu, delu, strasti. Popoldanski prehod Lune v devico bo marsikaj obrnil v drugo smer. Postopno se bomo umirjali. Potreba, da bi preglasili druge, bo izginila, počasi se bo rojevala resna misel, potreba po redu in nadzoru.