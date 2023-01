Teden z Luno: popoldan bo več nemira, zvečer sentimentalnosti

Ponedeljek, 16. 1. Luna v škorpijonu nas bo potegnila v čustveno, navzdol, globoko vase. Marsikatero negativno čustvo se bo porajalo, težje bomo ustvarjali mir in harmonijo. Popoldan bo več nemira, zvečer sentimentalnosti. Ker se Sonce približuje Plutonu, se lahko zdi, da ni nič svetlega in pozitivnega v nas. To je samo občutek, ki bo po treh dneh izzvenel. Ob tem se Merkur približuje inkonjunkciji z Marsom, zato bo več napetosti, agresije, nemira, strupenih novic in besed.

Torek, 17. 1. Večji del deneva bo Luna v škorpijonu. Težje nam bo kaj skriti, hitreje bomo odkrili šibkosti ali slabosti drugih. V jutranjih urah bo manj zadovoljstva, več bremen in skrbi. Popoldan je treba paziti, da zavoljo kakega cilja, uspeha, dosežka ne manipuliramo ali smo zmanipulirani. Merkurjeva inkonjunkcija z Marsom prinaša več nemira, agresije, stresa. Prehod Lune v strelca ob pol sedmih zvečer bo prinesel več optimizma, upanja, nas usmeril v prihodnost.

Sreda, 18. 1. Luna je v strelcu, Merkur stacionaren in se obrača direktno, tako bomo nemirni, želeli naprej, hoteli bomo biti hitri, a nas bo nekaj zadrževalo. Konjunkcija Sonca in Plutona lahko prinaša novico, da je umrl pomemben mož, ali novico o grobi moči nekoga, ki si jemlje več, kot mu pripada. Pri uveljavljanju svoje moči in doseganju ciljev bodimo previdni, znamo iti predaleč.

Četrtek, 19. 1. Luna bo v strelcu do večera, Sonce na zadnji stopinji, mi pa pred mlajem. Lahko bomo utrujeni in se nam bodo oči kar zapirale. Zjutraj bo težko vstati. Dopoldan nas lahko vodi odgovornost. Popoldne Lunina pot v prazno prinaša veliko nemira, težje se bomo osredotočili na en sam cilj.

Petek, 20. 1. Luna v kozorogu nas bo ozemljila, resnejši bomo. Prehod Sonca v vodnarja lahko prinese več potrebe po sodelovanju. Toda jutri bo mlaj, tako ne bo veliko energije. Pred mlajem je treba več piti, počivati, vizualizirati, kar si želimo za prihodnost.

Sobota 21. 1. Mlaj bo zvečer, ves dan smo lahko utrujeni. Na srečo Luna v kozorogu spodbuja delavnost in vztrajnost, tako kljub utrujenosti ne bomo dali miru. Zjutraj postorite nujno, potem si vzemite čas za počitek. Ta je pred mlajem koristen, za marsikoga nujen.

Nedelja, 22. 1. Luna bo v vodnarju, postavljali se bomo na noge, željni druženja, radovedni. Merkurjeva harmonična vez z Luninima vozloma nas bo spodbujala, da povemo stvari, se s pogovori povežemo. Če bomo sami, iščimo dokumentarce, berimo knjige, ki nam širijo razumevanje sveta. V odnosih bo naporno. Lahko se počutimo same, se nam zdi, da se nas ne ceni. Kar pogumno, minilo bo.