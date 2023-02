Teden z Luno: ponedeljek je idealen za ustvarjanje

Ponedeljek, 6. 2. Luna na koncu leva spodbuja dramo, a tudi ustvarjalnost. Do treh popoldne bo nekaj skrbi in želje po nadzoru, pozneje več nemira in bomo težje konkretno usmerjali presežek energije v kaj konstruktivnega. Dan je idealen za ustvarjanje. Sposobni bomo s svojimi besedami začarati, ponesti druge, jih popeljati v neko drugo realnost.

Torek, 7. 2. Luna v devici nas bo klicala k delu. Natančni bomo, kritični, videli vsako malenkost. Ta natančnost nam bo pomagala k večji učinkovitosti, tudi popraviti napake iz preteklosti. Venera se počasi bliža sekstilu z Uranom, tako bo nekaj tudi želje po ustvarjanju, druženju in vznemirljivih ljubezenskih doživetjih. Zvečer smo lahko bolj napeti.

Sreda, 8. 2. Še en dan z Luno v pridni devici, tako bo tudi nam koristilo, da se lotimo dela, kaj uredimo, za kaj poskrbimo, zalijemo rože, se ukvarjamo z malimi živalmi. Dopoldan bomo še živahni, v želji po družbi, igri, komunikaciji, vznemirjenju. Zvečer smo lahko preveč občutljivi in ranljivi.

Četrtek, 9. 2. Do desetih lahko še marsikaj uredimo, postavimo na mesto. Nato prehod Lune v tehtnico prinese več želje in potrebe po lagodnem življenju, lepih doživetjih in prijetnih odnosih. Merkur se približuje Plutonu, tako da je četrtek za nekatere lahko že naporen, z več sumničavosti, strahov ali težjih novic.

Petek, 10. 2. Luna v prijazni tehtnici nas bo klicala k temu, da se potrudimo v odnosih, razumemo drugo stran, mogoče še bolj kot sebe, in tako najdemo zadovoljstvo. Dopoldan spodbudni Lunin aspekt na Mars prinaša več energije in volje za delo, druženje, šport. Nato bo prevladovala pasivna energija. Pazimo se temnih misli, sumničavosti, razkrijejo se nam lahko manj prijetne skrivnosti, do nas pridejo težke novice.

Sobota 11. 2. Merkurjev prehod v vodnarja nas bo odprl radovednosti, druženju, komunikaciji. Luna bo vse do pol osmih zvečer v tehtnici, mi pa bolj ležerni, a kljub temu lahko vsaj do dveh z nekaj načrta in vztrajnosti veliko naredimo. Zdravili bomo rane, vezane na sposobnost postavljanja meja. Dovolimo si videti skozi jezo, kaj je v njenem ozadju, in zdravljenje se bo začelo. Večerni prehod Lune v škorpijona nas bo povlekel v čustveno, intenzivno.

Nedelja, 12. 2. Luna v škorpijonu lahko budi kako zahtevnejše čustvo, nas dela nemirne in napete. Če bomo pasivni, se bo v nas dobesedno kuhalo in lahko postanemo strupeni. Koristneje bo, če smo fizično aktivni ali si zastavimo cilj, saj bo tako globoko intenzivno energijo lažje sprostiti in nas ne bo mučila od znotraj.