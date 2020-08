Teden z Luno: polna prinaša nemir

Ponedeljek, 3. 8. Dan polne lune prinaša nemir. Tokrat je polna luna s kvadratom vezana na Uran, zaradi česar ga bo še nekoliko več. Toda kljub vsemu prinaša tudi osvoboditev. Določene ovire, strahovi se bodo umaknili. Veter bo odpihnil vse, kar mora stran, kljub napetostim se obetajo lepši dnevi. Toda preden se napetosti pomirijo, morajo priti do vrhunca, ravno tako strahovi.



Torek, 4. 8. Luna v vodnarju prinaša veliko dogajanja, vznemirjenje, druženje in komunikacijo. Zjutraj aktivira Marsov kvadrat na Jupiter, kar prinaša vroče ozračje, lahko pa tudi nemir. Popoldan bo še nekaj tovrstne energije, proti večeru pa Lunina pozitivna aplikacija k Veneri prinaša druženje, veselje, ljubezen, dobro voljo.



Sreda, 5. 8. Luna v ribah prinaša pomiritev. Sprejeli bomo situacijo, kot je, in znali v njej najti zadovoljstvo in veselje. Notranji mir in predanost prinašata lepše odnose in mirnejši ritem. Venera pride na severno Lunino sečišče, kar pomeni, da dan prinaša nove ljubezni, upe, občutek za lepo, sposobnost skupnega veselja. Merkur v levu prinaša več optimistične naravnanosti, manj strahu, več drznega samozavestnega izražanja.



Četrtek, 6. 8. Še en čaroben dan. Luna v ribah obuja sekstil Jupitra in Neptuna, prinaša duhovna spoznanja, umetnikom navdih. Seveda se energija na nekoliko bolj zemeljski način lahko izživi kot sprostitev ob morju. Zvečer si bodo gostinci meli roke, saj bo alkohol tekel v potokih. Sprostili se bomo in odklopili.



Petek, 7. 8. Kljub lagodni Luni v ribah lahko zjutraj z občutkom odgovornosti že kaj postorimo, se porinemo v delo. Potem bomo spet v bolj pasivnem, čustvenem stanju. Odnašala nas bodo srčna hrepenenja, pretiravamo lahko s sladkim. Prehod Lune v ovna ob treh bo sprva prijeten, saj bomo iz brezvoljnosti spet začutili željo po gibanju in delu. Venera v raku prinaša manj razdvojenosti v odnosih, več hrepenenja po čustveni predanosti in povezanosti.



Sobota, 8. 8. Toplo bo, polni bomo energije, volje. Dan je dober za predstavitev novosti. Pojdimo v naravo, fizično delajmo ali se ukvarjajmo s športom. Luna v ovnu želi, da čutimo svoje telo, mišice, adrenalin in sledimo notranjim vzgibom, instinktu, ki nas bo konstruktivno vodil.



Nedelja, 9. 8. Nabita energijaLune v ovnu prinaša več napetosti, sebičnosti, jeze, če ne sovražnosti. Do dveh bi bilo dobro, da se fizično obremenimo. Pazite, da na vročem soncu ne dehidrirate. Zvečer prihaja nekaj skrbi, toda zdi se, da bomo znali prek njih in bomo v poznih večernih urah našli več miru.