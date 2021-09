Teden z Luno: poglejte, kaj vas čaka

Ponedeljek, 6. 9. Dan pred mlajem, zaradi česar vas moram opozoriti, da še ni primeren čas za nove začetke, čeprav nas bodo pozitivni vplivi lahko potiskali vanje. Luna v devici nas bo delala analitične, uslužne in prijazne. Zjutraj in dopoldne nas lahko grize ljubosumje ali obseda močna želja, katere uresničitev ne prinaša pozitivnega razvoja dogodkov. Zvečer bo več pozitivnih finančnih obratov, priložnosti za strasti in ljubezen.



Torek, 7. 9. Mlaj se bo zgodil malo pred tretjo zjutraj, tako da bo dan zelo lep. Nova sveža energija, prijetno vreme, občutek svobode in moč stvari narediti na svoj način bodo prinašali zadovoljstvo. Nekaj zmede lahko čutimo popoldan. Toda pozneje in proti večeru bomo vedno bolj energični, sposobni iti prek sebe, se za nekaj res potruditi.



Sreda, 8. 9. Luna v tehtnici nas bo naredila prijazne, željne harmonije in s tem družabne. Kljub tej energiji nas lahko zjutraj neke besede prizadenejo, čeprav niso bile mišljene slabo. Pozneje popoldan in proti večeru bomo zbrani, kar bo koristno tako pri delu kot usklajevanju in dogovarjanju.



Četrtek, 9. 9. Še en dan z Luno v mirni in harmonični tehtnici lahko prinaša počasnost, iskanje lagodja in harmonije. Sanje nam bodo razkrivale pomembno rano v odnosih. Dan bo počasen, za nekatere prav dolgočasen, potrebovali bomo drug drugega, si kaj povedali, ne pozabimo svojim dragim pokazati, koliko nam pomenijo. Zvečer bomo bolj intenzivni.



Petek, 10. 9. Zjutraj smo lahko še romantični in radostni, saj Luna, tik preden preide v škorpijona, tvori konjunkcijo na Venero. Nato pa nas Luna v škorpijonu povede v bolj intenziven, globok čustveni svet, tako je konec miru in prijaznosti, do ničesar več ne bomo ne ravnodušni, tudi objektivni ne. Zvečer se nas lahko polastijo težka čustva.



Sobota, 11. 9. Zjutraj bomo nekoliko nemirni, nič nam ne bo prav, želeli si bomo spremembe. Nato pa, če le sprejmemo to novo intenzivnost in čustvenost, je dan lahko prav prijeten. Intenzivna čustva vložimo v osebne odnose, da jih poglobimo in povežemo nasprotja v harmonijo. Večer, če si le dovolimo, prinaša tiho nežnost, intuitivnost in vabi v nežen objem.



Nedelja, 12. 9. Zjutraj bomo še intenzivni, strastni, predani športu. Ob pol enajstih bo Luna vstopila v strelca, in če se le da, pojdimo nekam, si naredimo lep dan. Biti doma, ko je Luna v strelcu, pogosto prinese nemir. Strelec mora iti, odkrivati, potovati, spoznavati, biti v gibanju. V večernih urah se bomo malo umirili in bolj premišljeno zrli v prihodnje dni.

