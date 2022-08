Teden z Luno: Pazite v prometu, veliko zmedenih, alkoholiziranih ljudi bo na cesti

Ponedeljek, 15. 8. Pa se začenjajo resnično prijetni dnevi. Prosti ponedeljek je kot nalašč za akcijo, da nekam gremo, počnemo nekaj, česar še nismo, premagujemo sami sebe. Luna v ovnu nas potiska v novo, budi odločnost. Merkur v harmoniji z luninima vozloma nam daje vedeti, da se bomo znali pogovarjati in da bodo naši pogovori iskrivi, povezovalni, hkrati nam bodo prinašali zanimive ideje, ki jih bo mogoče pozneje čisto konkretno uresničiti.

Torek, 16. 8. Luna v znamenju ovna nas potiska v delovanje, njeni spodbudni aspekti pa kažejo, da bomo imeli hkrati dovolj nadzora nad dogajanjem pa tudi dovolj jasnosti. Izjemen dan je za nakup moderne elektronike, telefonije, računalnikov in podobno; pa tudi za zbiranje idej, prevetritev možganov.

Sreda, 17. 8. Luna bo v znamenju bika, Venera pa se postopno bliža trigonu z Jupitrom, kar nakazuje dva zelo prijetna dneva. Odprimo se finančnim priložnostim, ljubezni, radosti. Zajemajmo življenje z veliko žlico in se naužijmo lepega. Biti znamo tudi malo sentimentalni, toda brez negativnih posledic.

Četrtek, 18. 8. Ob desetih dopoldne se dovrši trigon Venere in Jupitra, ki pobarva življenje v mehke, sladke in prijetne barve. Marsikomu prinese priložnost za zaslužek, drugim pa zelo lepe trenutke v dvoje. V večernih urah se pogovorimo, ne bežimo vase. S pogovorom se bodo strahovi razblinili in bo veselja do življenja več.

Petek, 19. 8. Zadnji krajec bo na Algolu in Mars na Plejadah, kar lahko prinese v ozračje več strasti, drame, jeze. Dopoldne pa vse tja do enih popoldne bo te dramatične energije več, pozneje prehod Lune v znamenje dvojčka spremeni energijo. Nič ne bo več tako zares, gosto in čutno, kar naenkrat bomo bolj kot dotik potrebovali pogovor, si želeli kaj prebrati, komu prisluhniti.

Sobota, 20. 8. Zdi se, da bo prav prijetna sobota. Veliko bo upanja, veselja, druženja, kot se spodobi za Luno v znamenju dvojčkov v pozitivnih aspektih. Vsekakor je to dan, da se gre na kako prireditev, se pokliče prijatelje, je čas za zabavo, veselje ...