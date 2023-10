Teden z Luno: Pazite na svojo jezo, smo pred polno luno, ki je tudi lunin mrk

Ponedeljek, 23. 10. Luna v vodnarju nas odpira, povečuje radovednost in potrebo po komunikaciji. Sonce je vse do pol sedmih zvečer na zadnji stopinji, tako smo lahko v ponedeljek nekateri nekoliko brezciljni, drugi prav utrujeni. Poskusimo z radovednostjo, intelektualnim delom, pogovori s prijatelji nekoliko dvigniti vitalnost. Prehod Sonca v škorpijona prinaša novo energijo, ko nas bodo k ciljem gnala čustva.

Torek, 24. 10. Trigon Sonca in Saturna nas kliče k načrtovanju, premisleku, kako naprej, in disciplini. Lunin prehod v znamenje rib dodatno spodbudi omenjeni trigon v dopoldanskih urah, tako ni druge, kot da se resno lotimo dela. Popoldne tvori trigon na Merkur in nas kliče še k temu, da pokažemo svoja čustva, da izrazimo tisto, kar je v nas, in se s tem še bolj povežemo z ljudmi, ki so nam pomembni.

Sreda, 25. 10. Luna v mirnih ribah v medsebojni recepciji z Jupitrom prinaša nekoliko mirnejši dan, ko bomo lažje pluli z življenjem in dovolili, da teče, kot mora teči. Dopoldne bomo morda tudi malo lenobni in sentimentalni. Proti večeru se razbistrimo in bo več zanimivih idej in pogovorov.

Na čustveni ravni bomo morda zunaj ravnotežja, stvari bomo doživljali premočno.

Četrtek, 26. 10. Dopoldne bo Luna še vedno v ribah, a za večino bo energija dokaj postana in počasna. Šele prehod Lune v ovna prinaša postopoma vedno več energije. Toda ker smo pred polno luno (ki je tudi lunin mrk), bo več napetosti in nemira, na čustveni ravni bomo morda zunaj ravnotežja, stvari bomo doživljali premočno.

Petek, 27. 10. Luna v nemirnem ovnu, dan pred polno luno, treba bo paziti na svojo jezo. Luna v ovnu nas uči, da mislimo tudi nase, da se postavimo zase, porinemo naprej, gremo v novo. Toda pri tem smo kdaj premalo potrpežljivi in naša silnost lahko vznemirja sicer konstruktivne odnose.

Sobota, 28. 10. Dan luninega mrka. Ker se bo dovršil šele pozno zvečer, imamo lahko zelo naporen dan, ko nas bo čustveno metalo iz ravnotežja. Marsova opozicija z Jupitrom nam prinaša tekmovalno, borbeno, objestno energijo, ki lahko, da bi dosegla svoje, kdaj počne tudi kaj nepoštenega, neprimernega, neplemenitega. Zato moramo biti to soboto še bolj pozorni na svoja dejanja in manj naivni, ko gre za odnose.

Nedelja, 29. 10. V sobotno opozicijo Marsa in Jupitra se bo vpletel še Merkur in prinašal zdrahe, napetosti, nepoštenosti, veliko drugih nesmiselnih besed, ki nimajo ničesar z operativnostjo. Luna v znamenju bika ne bo prinašala miru tako kot običajno, ampak bo z napetim nasprotovanjem samo še dodatno spodbujala nemir, nespoštovanje in verske bitke.