Teden z Luno: Ohranimo pozitivno naravnanost

Ponedeljek, 24. 7. Luna v tehtnici in Venera, ki potuje zelo počasi nazaj, nakazuje, da bo življenje izjemno počasno teklo. Naše misli bodo večinoma v preteklih odnosih ali hrepenenju po določeni vrsti odnosa. Hrepenečim se nam bo odprlo veliko vprašanj, toda odgovorov še ne bo. Poskusimo ostati v tišini in miru, ki se nam bo ponujal, ne ženimo se s silo v kar koli. Dovolimo življenju, da ima svoj ritem.

Torek, 25. 7. Še en dan Plutonovega kvadrata na Lunina vozla nakazuje družbeni pritisk, mogoče težje novice o trpljenju. Pritisk teme, človeške sence bo velik. Ohranimo pozitivno naravnanost, bodimo s svojim zaupanjem, vero lučke sveta. Luna je v tehtnici, njena vladarica potuje nazaj, Lunina vez z njo pa naznanja, da bomo močno osredotočeni na odnose, a na neki način nemočni kar koli spremeniti.

Sreda, 26. 7. Luna v škorpijonu bo tokrat kar blagoslov, saj nas bo premaknila z mesta, in če ne drugače, se bomo s svojo strastjo, čustvi poganjali proti ciljem. Izkoristimo njeno intenzivno energijo za odgovorno natančno delo. S tem se bomo počutili bolje. Merkur in Venera se približujeta v konjunkcijo, zaradi česar se bomo znali zabavati, pogovarjati, povezati na bolj harmoničen način.

Četrtek, 27. 7. Dan, primeren za pogovor, sploh z ljubljeno osebo, da razumemo nekaj za nazaj. Strasti Lune v škorpijonu nas lahko nosijo iz ravnotežja in v iskanje sprostitve, zabave. Poskušajmo ne iti predaleč iz ravnotežja.

Petek, 28. 7. Še zadnji eksakten kvadrat Plutona na Lunina vozla zaključuje to trpko in težko energijo, v katero smo bili ujeti od aprila. Ker znajo ti vplivi udariti z repom, bodimo ta petek še previdni in pozorni. Temeljno pa Luna v strelcu daje vedeti, da se počasi dvigujemo iz teme, da bo vsak trenutek malo več vere in optimizma, tudi več energije. Dan je koristno izkoristiti za iskrene pogovore o stvareh iz preteklosti.

Sobota 29. 7. Merkur v devici prinaša daljše obdobje dobrega spomina, boljših ročnih spretnosti, več natančnosti. Luna v strelcu in počasni odmik Plutona od kvadrata z vozli postopno vodi v odhajanje iz kriznih časov in odpiranje pozitivnejšim vidikom življenja. Odpravimo se na pustolovščino. Noč zna biti polna ljubezni, primerna za zabavo, veselje.

Nedelja, 30. 7. Prehod Lune v kozoroga nas bo umiril, ozemljil. Nedeljo je dobro izkoristiti za hojo v hribe. Če moramo delati, bomo izjemno učinkoviti, če smo na počitnicah, nam ne bo do poležavanja, bolje je, da si zastavimo kak izziv. Mirni in premišljeni bomo, zato je nedelja koristna tudi za načrtovanje.