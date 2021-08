Teden z Luno: Obeta se več priložnosti za ljubezen, strast

Ponedeljek, 9. 8. Vse do petih bo Luna v levu. Zjutraj nas bo spodbujala, da se izrazimo, nastopamo, se jasno odločimo. Popoldne gremo lahko v preveliko pretiravanje, dramo. Popoldanski prehod Lune v devico nas bo ozemljil, umiril, vedno bolj bomo osredotočeni na to, kar je treba narediti, želeli bomo ustvariti red, postaviti vse na pravo mesto.



Torek, 10. 8. Kljub Luni v delavni devici naporen dan. Dopoldanske in jutranje ure lahko prinašajo novice o agresiji in sovraštvu, tudi sami se bomo hitreje razjezili. Merkurjevo bližanje v opozicijo z Jupitrom bo Luno v devici naredilo dodatno analitično, vendar lahko nekoliko pretirava s preveliko idej in teorij. Kljub vsemu bomo zvečer sposobni stvari dojeti na izviren, odprt način.



Sreda, 11. 8. Dopoldne se dovrši Marsov kvadrat na os vozlov. Tako bo prišla še kaka vest o nasilju in bo več nemira med ljudmi. Nato se je modro osredotočiti na delo, saj z vztrajnostjo lahko marsikaj naredimo. Pametno je premisliti o financah in iskati nove načine zaslužka. Po desetih zvečer vstopi Luna v tehtnico, Venera pa tvori trigon s Plutonom, obeta se več priložnosti za ljubezen, strast, prepletenost z ljubljeno osebo.



Četrtek, 12. 8. Merkur potuje po svojem znamenju, nekaj tednov bomo bolj bistri, natančni. Izkoristimo to za študij in analizo. Obeta se prijeten dan z Luno v tehtnici. Mirni, prijazni in povezovalni bomo, lažje ustvarjali harmonijo in se bolje razumeli. Nakupujmo, družimo se in ne pozabimo nameniti pozornosti ljubljeni osebi, pohvale, nasmeha.



Petek, 13. 8. Luna v tehtnici v spodbudnih aspektih je kot nalašč za petek. Dopoldan so možni konstruktivni dogovori. Popoldan bo več ljubosumja in posesivnosti. Zvečer bomo naravnani za druženje, veselje, optimizem in dobro voljo. Marsova inkonjunkcija s Saturnom sporoča le, da bo fizične energije manj, da bomo hitreje utrujeni.



Sobota, 14. 8. Luna v škorpijonu nas bo popeljala v najgloblja čustva in nam odkrivala strasti. Marsov poldrugi kvadrat s Plutonom nakazuje, da nas strasti lahko nosijo in potiskajo v nespametno delovanje. Omenjeni aspekt lahko predstavlja ovire pri našem spontanem delovanju, a tudi jezo, ki jo take ovire ustvarijo. Popoldanske ure bodo najbolj naporne.



Nedelja, 15. 8. Nekoliko lenobni bomo. Še vedno nas lahko nosijo strasti, a bomo z njimi plavali bolj počasi. Potrebujemo dobro glasbo, film in odklop. Če se bomo aktivirali, moramo v bližino voda, še najbolje bo z dnem usklajeno šumenje reke in občutek, da ni nič večno, da ne bo obstalo, da se vse premika naprej. Popoldne bo zadnji krajec in z njim pikico napetosti, a nič skrajnega in strašnega.

Komentarji: