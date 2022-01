Teden z Luno: Občutek ujetosti in nemoči bo naraščal

Ponedeljek, 17. 1. Luna je v raku, tik pred polnostjo, tako znamo biti občutljivi. Dopoldan bomo tankočutni, topli, potrebovali bomo občutek, da smo med ljudmi, s katerimi smo čustveno varni. Proti večeru se bo napetost stopnjevala. Občutek ujetosti in nemoči bo naraščal.

Torek, 18. 1. Zaradi Lune v levu bomo manj občutljivi in ranljivi. Odprimo se igri, ustvarjalnosti, veselju do življenja. Prehod vozlov v novo znamenje prinaša ozaveščanje o finančni situaciji, v kateri smo, kar omogoča, da se nanjo pripravimo. Obrat Urana lahko dodaja napetost, a obljublja osvobajanje in pripravljenost iti naprej v novo, iskati nove načine zaslužka, delovanja.

Sreda, 19. 1. Jutranje ure bodo naporne. Težje se bomo naspali, več bo skrbi. Ker bo Sonce na zadnji stopinji, bo nižja raven vitalnosti in bomo imeli manj energije. Sončeva harmonična vez na Lunine vozle nosi intuicijo in pomembnega vodjo, ki rešuje napetosti. Prisluhnimo intuiciji, saj nam želi nekaj pokazati. Na tak dan si je dobro vzeti čas za vizualizacijo svoje prihodnosti.

Četrtek, 20. 1. Sonce v vodnarju nas bo od dolžnosti usmerjalo k idealizmu, razumevanju in povezovanju. Luna v levu bo prinašala tudi več energije, da se bomo hitreje vrgli v projekte in vanje vnesli ustvarjalnost. Vse do treh bo Luna v praznem teku, tako bomo potrebovali tudi nekaj odklopa. Od treh nas bo Luna v devici pomirila, usmerila k delu, a ker je njen vladar retrograden, se lahko pojavijo stvari, ki jih je treba narediti za nazaj.

Petek, 21. 1. Luna v pridni, natančni in uslužni devici v pozitivnih aspektih nakazuje, da bomo učinkoviti, v delu pa bomo znali uživati. Ker je njen vladar retrograden in se bliža konjunkciji s Soncem, se bo marsikaj iz preteklosti izpostavilo, treba bo urediti kaj za nazaj, popraviti, znova razmisliti ...

Sobota, 22. 1. Sobota in Luna v devici gresta dobro skupaj. Kličeta nas k delu, redu, drobnih opravkih. Z energijo device lahko marsikaj spravimo v red, pri tem bomo hitri in učinkoviti. Veliko bo poglabljanja v preteklo, saj je njen dispozitor retrograden. A ker prihaja v konjunkcijo s Soncem, bo imelo premlevanje konkretne rezultate in jasne uvide.

Nedelja, 23. 1. Zaradi Lune v tehtnici bomo spustili nekaj potrebe po delu in bomo usmerjeni v odnose. Željni bomo harmonije. Konjunkcija Merkurja in Sonca bo prinesla razjasnitev ter ne le prijetne, ampak tudi uporabne in smiselne pogovore. Večji del dneva bomo pozitivno naravnani, zvečer bo nekaj več pasivnosti in sentimentalnosti, a tudi strahov in jeze zaradi omejitev in bremen.