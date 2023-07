Teden z Luno: Noč na sredo bo naporna

Ponedeljek, 31. 7. Smo dan pred ščipom, s tem bo v zraku več čustvene energije in bomo lahko čustveno močneje reagirali, naredili slona iz miši. Luna v treznem kozorogu nas kliče k delu, načrtovanju, organizaciji. Ker bo temeljno v pozitivnih aspektih, bomo lažje izkoristili njeno energijo in se nas kozorogova melanholija ne bo dotaknila premočno.

Torek, 1. 8. Noč zna biti naporna. Težje sanje, več notranjega pritiska, tudi vreme lahko ponagaja. Ker bo ščip šele zvečer, bo napetosti več prek dneva. Luna v vodnarju nas kliče k sodelovanju, povezovanju, druženju. Marsov trigon na Jupiter da vedeti, da bomo znali biti pri delu dovolj drzni, podjetni, tudi praktično iznajdljivi.

Sreda, 2. 8. Noč na sredo bo naporna. Več bo strahov, skrbi, kritike. Nemir Lune v vodnarju bo barval večji del dneva in bo za nekatere naporen. Čeprav je koristno Luno v vodnarju izkoristiti za pogovore in intelektualno delo, je treba paziti, da možganov ne obremenimo do mere, da se bo težje zbrati. Ni treba vsega takoj narediti, tudi petdeset nalog naenkrat. Zvečer nas bo nosila sentimentalnost, lahko se izgubljamo v spominih na pretekle ljubezni.

Četrtek, 3. 8. Luna v ribah nas nekoliko pomiri in nam dovoli, da tečemo s tokom. Toda tokrat bo vsaj popoldne prinašala več skrbi, strahov in dvomov. Bodimo pogumni, ni vsaka kritika napad na nas. Vzemimo si čas in dobro pretuhtajmo, kaj od povedane kritike ima težo in kaj ne vibrira z nami. Večerne ure bodo bolj harmonične, tudi noč zna biti čarobna.

Petek, 4. 8. Luna v ribah nas kliče k miru. Zjutraj znamo biti preveč občutljivi, reagirati s premočno obrambo. Nato se energija umiri in bomo dovolili življenju, da nas pelje, kamor si nas želi peljati. Popoldanske ure so idealne za ustvarjanje vizij. Naj nas peljejo v to, kar res potrebujemo.

Sobota 5. 8. Luna v ovnu nas bo postopoma budila v življenje. Potrebovali bomo akcijo, izzive. Prisluhnimo svoji notranjosti, začutimo svoje avtentično jedro in mu sledimo. Kaj je tisto, kar smo, kar potrebujemo, kako dalje. Športna aktivnost ali fizično delo bo ustvarjalo prijeten občutek moči v lastnem telesu.

Nedelja, 6. 8. Še en dan z Luno v ovnu nas kliče k akciji. Pojdimo na kolo, na daljši sprehod, morali bomo čutiti mišice. Drzna energija Lune v ovnu nam bo odpirala vrata tudi v srčne zadeve. Mogoče je čas, da pokličemo nekoga, da se potrudimo, osvojimo, zapeljemo, izkažemo svojo naklonjenost. Če ne bomo prisluhnili svoji potrebi po akciji, bomo nezadovoljni, nemirni, siti sebe in manj prijetni za okolico.