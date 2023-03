Teden z Luno: ni še čas za nove začetke

Ponedeljek, 20. 3. Dušna energija Lune v znamenju rib nas bo spodbudila, da se prepustimo toku. Ker je Sonce na zadnji stopinji vse do večera in smo pred mlajem, znamo biti zelo utrujeni, zaspani. Toda v tej utrujenosti bo tudi veliko miru, zadovoljstva, sposobni bomo ustvarjanja harmonije, saj je Venera v konjunkciji s severnim Luninim vozlom. Plujmo in se prepustimo. Vizualizirajmo, načrtujmo. Ni še čas za nove začetke.

Torek, 21. 3. Še en dan z Luno v ribah, toda ker gre za zadnje stopinje, smo lahko čustveno zelo občutljivi, naši odzivi so lahko neprimerni, igramo vlogo žrtve in smo tudi energijsko še precej dol, saj bo mlaj šele ob pol sedmih zvečer. Načrtujmo spremembe, nikar pa še ne novih začetkov. Jutri bo več energije, tako da kar pogumno naprej.

Sreda, 22. 3. Mlada luna v ovnu nas bo za trenutek navdajala z več energije in prodornosti. Zdaj je čas za premišljene korake naprej. Jaz bi še počakala dan, dva za nov začetek, da bo še Pluton zapustil 29. stopinjo in bo podpora res intenzivna in močna za prodore, nove začetke.

Četrtek, 23. 3. Tudi zgodovinsko gre za zelo pomemben dan. Danes Pluton vstopi v vodnarja, in čeprav bo letos v vodnarju samo dva meseca in pol, je pomembno, da opazujemo spremembe in simbole, skozi katere nam bo kazal, kako zelo se bo družbeno življenje spremenilo v naslednjih dvajsetih letih. Luna bo večji del dneva še v ovnu, mi aktivni, prodorni, nujno je, da čutimo svoje telo, da se utrudimo.

Petek, 24. 3. Luna in Venera v biku, čudovit dan za harmonijo, ljubezen, dobre nakupe. Svetujem, da si vzamemo čas in gremo po trgovinah. Najbolj se svetuje nakupe obutev, toda tudi vse, kar nas zaljša, dišavi, vse to je varno kupiti na današnji dan. Venera nas bo prav vodila in nam kazala, kaj nam prija, kaj je za nas.

Sobota 25. 3. Mars bo končno zapustil znamenje dvojčka in nervoznost, v katero smo bili pomočeni res zelo dolgo, se bo umirila. Luna v biku obljublja izjemno miren dan: dan za sajenje, presajanje rož, za sprehode v naravi. Luna nas kliče, da odpremo svoje čute in uživamo v vsem, kar nam lahko lepega ponudi zemeljsko življenje.