Teden z Luno: Ne hitite z novimi projekti, bolje bo počakati na naslednji teden

Ponedeljek, 28. 3. Luna v vodnarju nas dela radovedne, družabne, tudi nemirne. Lunina spodbuda konjunkcije Venere in Saturna naznanja, da bo več finančnih skrbi, občutka osamljenosti ali izgube nečesa ali nekoga pomembnega. Trpek občutek, da nekaj krati našo svobodo in varnost, se bo ohranjal tudi zvečer. Neptunov sekstil na lunina vozla obljublja ranljivost, sprejemanje situacije in več sočutja do trpečih.

Torek, 29. 3. Luna v ribah bo pomirila nekaj nemira in nam prinesla več pripravljenosti sprejeti življenje takšno, kot je. Sočutje bo velika močna sila, ki nam bo pomagala povezati svet. Danes je pametno piti več tekočine, koristna je tudi kopel. Dovolimo, da odide vse, kar v našem svetu nima več prostora in namena.

Sreda, 30. 3. Luna v ribah bo spodbujala močna čustva, ki nas lahko prav preplavijo. Dopoldne bo zaradi Venerine disharmonije z luninima vozloma več ljubezenskih dram in prevladoval bo občutek, da življenje ni varno. Zvečer bo več drame, pretiravanja, iskanja opoja. Toda če se nam uspe izogniti iskanju presežkov in si dovolimo raje iti na sprehod, bomo hitreje našli mir.

Četrtek, 31. 3. Do pol dvanajstih bo Luna v ribah v praznem teku, mi pa pasivni, zbegani, lenobni. Lunin prehod v ovna prinese zopet več energije. Ne toliko kot običajno, saj smo pred mlajem, toda kljub temu bo že čutiti, kam nas bodo nosile nove energije mlaja. Ne hitite z novimi projekti, bolje bo počakati na naslednji teden, do takrat pa vse dobro premislili, načrtovati, pripraviti.

Petek, 1. 4. Mlaj bo že zjutraj, tako bo čez dan vedno več energije. Nič kaj obetaven ni ta mlaj, vidi se nemoč, na plan lahko pridejo neke rane, in ker je dispozitor mlaja blizu konjunkcije s Saturnom, je lahko v tem luninem mesecu tudi največ skrbi in strahov, bremen. A dan zna biti prijeten, sploh če se bomo odločili za fizično delo ali šport. Dobro bo čutiti svoje mišice ali se s poslom potiskati v nekaj novega.

Sobota, 2. 4. Zadnji dan Lune v ovnu nas želi potiskati v akcijo, a ker je njen dispozitor blizu Saturna, bo ta ovirana, od nas bo zahtevala veliko več energije in volje. Sonce konjunkcija Kiron budi rane samozavesti ali avtoritet, in če smo pogumni, nas popelje do spuščanja navezanosti. Dopoldne bo kljub ovnovskemu naboju več priložnosti za smeh in dobro družbo. Zvečer vstopi Luna v bika in pomiri notranjo ihto in frustracije.

Nedelja, 3. 4. Luna v biku nas bo pomirila, ozemljila. Poklicani bomo v naravo. Toda ničesar ne počnite s silo, vse z občutkom in počasi. Godili nam bodo dobra hrana, mir, odmaknjenost od vrveža. Marsikaj se nam bo zjasnilo.