Teden z Luno: Ne divjajmo, ne izgubljajmo energije na vse strani

Ponedeljek, 10. 10. Dopoldan nas bo Luna v ovnu še potiskala v delovanje, pazimo le, da je to pošteno, ker je njen vladar v kvadratu z Neptunom. Nato bo več utrujenosti ali zmede. Na čustveni ravni pazimo na svoje srce, da ga ne izpostavljamo tistim, ki ga ne znajo čuvati. Ne divjajmo, ne izgubljajmo energije na vse strani. Merkur je na koncu device, tako bo naša intuicija zelo močna, logika manj.

Torek, 11. 10. Luna je vstopila v bika, Merkur v tehtnico. Življenje se bo nekoliko umirilo. A ker se na nebu zbira nekaj pomembnih aspektov, ki se bodo dovršili v sredo, se lahko že nabere nekaj napetosti. Če želimo izkoristiti dan, delujmo umirjeno, premišljeno, načrtno, po znanih predlogah in načinih. Umirjajmo divji razum, pojdimo počasi, rutinsko, korak za korakom do cilja. Zvečer prej zaspimo, ker nas Marsov kvadrat z Neptunom izčrpava.

Sreda, 12. 10. Družbeno izjemno naporen dan. Uvertura v nekaj, s čimer se bomo ukvarjali več mesecev. Luna se ponovno veže na kvadrat Saturna in Urana, hkrati imamo prvi kvadrat Marsa in Neptuna in zadnjo opozicijo Merkurja in Jupitra. Padli bomo na realna tla in se soočali s svojim idealizmom, preveč optimističnimi predstavami. Hkrati bomo soočeni z manipulacijo, zlo uporabo moči, lahko smo izčrpani. Rešitev je načrtno delo, trpežnost, vztrajnost, premišljenost.

Četrtek, 13. 10. Luna v dvojčkih v spodbudnih aspektih prinaša nekaj olajšanja, pomiritve, resnost prejšnjih dneh dni se bo zmehčala v bolj igrivo, nagajivo, komunikativno, lahkotno energijo. Družimo se, pokličimo, smejmo se skupaj, ne pozabimo, da nas smeh povzdiguje, da nismo nikomur koristni preresni in obremenjeni. Sprostimo se.

Petek, 14. 10. Zvestoba, poštenost, razdelitev odgovornosti, da smo konkretno v pomoč drug drugemu, je tisto, kar nas bo veselilo. Finančna premišljenost je nujna, v odnosih pa ozavestimo, kako pomembni so ljudje v našem življenju, na katere se lahko zanesemo, ki so pošteni in vedno tam, v dobrem kot v slabem. Luna v dvojčkih želi, da se družimo.

Sobota, 15. 10. Sobotno jutro ne bo najbolj prijetno, tako bi ga bilo najbolje prespati. Čez dan bomo razpršeni na vse konce. Ne pričakujmo preveč od sebe, raje kaj preberimo, se odpravimo na krajše potovanje, se družimo in pogovarjajmo. Zvečer znamo pretiravati s hrano ali pijačo, iti v skrajnosti.

Nedelja, 16. 10. Luna v raku kliče, da se umirimo, posvetimo domu, družini, najbližjim, delujemo počasi, z občutkom, se objamemo, si privoščimo hrano, ki nas tolaži, vrača v otroštvo, budi spomine na prednike, iz katerih izhajamo.