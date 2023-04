Teden z Luno nam prinaša tole

Sobota 29. 4. Luna v levu v prijetnih aspektih prinaša veselje, zadovoljstvo in lahkotnost v jutranje in dopoldanske ure. Poskusimo to energijo potegniti čim dlje čez dan. Marsov sekstil z Uranom nas bo delal žive, adrenalinske, željne vznemirjenja.

Nedelja, 30. 4. Luna bo v pridni in čisti devici, ker njen vladar potuje nazaj, bomo veliko premlevali o preteklosti, analizirali, jo drobili. Zjutraj se lahko počutimo potlačene ali se rodijo strahovi, kasneje pa se nam bo marsikaj pokazalo, zjasnilo, če si le dovolimo videti ne le drobce, ampak prav celotno sliko.

Ponedeljek, 1. 5. Luna je v pridni devici, toda ker gre njen vladar nazaj, bomo na prvi maj veliko predelovali, premišljevali o preteklosti. Zjutraj in dopoldne so aspekti prijetni, tako bomo tudi mi pozitivno naravnani. V večernih urah pa bo več čustev.

Torek, 2. 5. Dovolimo si videti stvari take, kot se nam kažejo. Ničesar ne olepšujmo. Jasnost konjunkcije Merkurja in Sonca je darilo, ki nam pomaga, da prilagodimo življenje, cilje realnosti. Luna v tehtnici bo spodbujala hrepenenje po harmoničnih odnosih.

Sreda, 3. 5. Luna bo v tehtnici, mi pa bomo mirni, pasivni, se trudili za harmonijo. Kljub vsemu nam vračanje na delo lahko prinaša več utrujenosti. V večernih urah bo nekaj tudi nezadovoljstva, veliko utrujenosti in obremenjenosti.

Četrtek, 4. 5. Do pol četrte popoldne bo Luna še v tehtnici in mi v velikem hrepenenju po romantiki, ljubezni. Možna so tudi kaka razočaranja. Smo pa dan pred polno luno, ki je tudi mrk, tako da bo naše čustveno doživljanje potencirano in se bo težje umiriti.

Petek, 5. 5. Kljub prijetnemu aspektu med Venero in Jupitrom, ki prinaša finančne priložnosti in srčne možnosti, smo pred mrkom in polno luno, in ker se ta dogodi šele v zgodnjih večernih urah, bo znal biti dan kar intenziven, naše doživljanje pa dramatično.

Sobota 6. 5.

Dan po mrku se bo življenje počasi sestavljalo. Luna bo še vedno v globokem škorpijonu, tako se zdi, da bomo kljub vsemu še marsikaj predelovali v svojih globinah. V poznopopoldanskih urah znamo biti zelo pasivni.

Nedelja, 7. 5.

Luna v strelcu prinaša dan, ko se bomo usmerjali v delovanje. Zjutraj smo lahko malo frustrirani, potem pa se življenje odpre in bomo imeli več priložnosti za pustolovščino. Venerin prehod v raka spet nosi več posvečanja pozornosti družini, domu in veselju, ki nam ga le naši lahko prinesejo.