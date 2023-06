Teden z Luno: Naj nam ne bo odveč vzeti si čas za nekoga

Ponedeljek, 19. 6. Luna bo že v mirnem raku, s tem bomo tudi mi mirnejši, bolj sočutni, topli in pripravljeni deliti svoj čas s tistimi, ki so nam pomembni. Jupiter in Saturn v harmoniji obljubljata produktivni čas za načrtovanje. Sonce v disharmoniji z Neptunom nas bo odpiralo dušnemu in ustvarjalnemu, pazimo le, da nas ne odnese predaleč od zemlje.

Torek, 20. 6. Luna v raku v prijetnih aspektih večji del dneva prinaša mirno, prijetno, za nekatere prepočasno energijo, ki je bolj kot delu namenjena povezovanju, čustvom. Naj nam ne bo odveč vzeti si čas za nekoga, pobožati ljubljenčka, iti na kavico s prijateljico, kdor koli že potrebuje objem, dotik, nasmeh, čas in pozornost. V večernih urah bo lahko več čustvene stiske.

Sreda, 21. 6. Luna v levu nas bo naredila dramatične, pompozne, ker gre v kvadrat z Jupitrom, je večja verjetnost pretiravanja in močnih dramatičnih odzivov. Kljub temu je dan lahko konstruktiven, sploh od popoldneva dalje. Možgani in refleksi nam bodo delali hitro, kar bo dobro za opravljanje izpitov, ne le intelektualnih, tudi tistih, pri katerih je potrebna spretnost, denimo opravljanje izpita za avto.

Četrtek, 22. 6. Še en levje dramatičen dan. Znajo nas nositi radost, želja po ljubezni, strast, preveč ognja v telesu in z njim več napetosti. Če nič drugega ne pomaga, nas bo šport pomiril. Zvečer bo več zanimivih idej, a tudi potrebe po pogovoru, še pozneje pa znajo naši možgani tako hitro delati, da se bo težje umiriti.

Petek, 23. 6. Luna v levu bo tekla v prazno do pol enih popoldan, tako bomo dopoldan kot kralj živali potrebovali uživanje na polno. Res naj nas nihče ne moti pri nedelu. Pozneje prehod Lune v devico spremeni vibracijo in bomo morali delati, načrtovati, ustvarjati red, postaviti stvari na svoje mesto. Do pol petih je idealen čas za dogovore, nato za optimistično in radostno povezovanje z ljudmi.

Sobota 24. 6. Luna v devici je idealna za soboto. Pospravljanje znotraj kot zunaj doma nam bo ugajalo. Lahko vse vzamemo iz predalov, dobro počistimo in vsemu najdemo pravo mesto. Čistimo, a ne pozabimo tudi na naravo, saj nas v takih trenutkih navdihuje in pomirja.

Nedelja, 25. 6. Večji del dneva bo podoben soboti. Več nemira bo v nas, a tudi več idej in zamisli. Še vedno bomo praktični, pridni in iznajdljivi. Zvečer se nas lahko poloti zmeda, nejasnost, um nam ne dela prav, se zlažemo ali se nam kdo zlaže. Najbolje je, da večer preživimo pred televizorjem, gledamo kak čuden film, ni treba, da ga razumemo, če se nas bo dotaknil.