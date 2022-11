Teden z Luno: na družbeni ravni so možne nepričakovane spremembe

Torek, 8. 11. Dan luninega mrka bo naporen, več bo skrbi, strahov, nekaj bo močno pretresalo naš občutek varnosti. Na družbeni ravni so možne nepričakovane spremembe, ki nas stresejo, nam vzamejo občutek varnosti, znanega. Jasnina spoznanja, ki jo nosi konjunkcija Merkurja in Sonca, bo odsevala tisto, česar ne bomo hoteli videti. Prej se soočimo z realnostjo, prej se bomo prilagodili nanjo.

Sreda, 9. 11. Opoziciji Merkurja in Sonca z Uranom se bosta dovršili dopoldan, tako bo tedaj še veliko stresa, nepričakovanih obratov in nemirnih trenutkov, nato se lahko umirimo. Okrog pol treh bo šla Luna v dvojčka, nas potegnila iz rutine, odprla spremembi in povezovanju, komunikaciji. Njen dispozitor aplicira v kvadrat s Saturnom, tako da bo še vedno veliko težkih novic, strahov, dvomov in negotovosti.

Četrtek, 10. 11. Zjutraj bo veliko skrbi in strahov, dvomov, težkih novic. A če se vsaj malo odpremo, lahko odkrijemo, da je življenje lepo ne glede na to, s kakimi izzivi se soočamo. Venerin trigon na Neptun lahko prinese lepe trenutke z ljudmi, ki so nam pomembni. Še vedno smo v naporni sliki, bližanje Lune retrogradnemu Marsu lahko prinaša več nemira, nepričakovanih napadov.

Petek, 11. 11. Še en naporen dan. Zjutraj bo Sonce v kvadratu s Saturnom dajalo občutek, da smo ujeti v nekaj temačnega, napornega, lahko imamo občutek manjvrednosti ali se najde avtoriteta, ki pritiska na nas z rigidnimi predstavami. Energija tudi ni najboljša, saj se Luna bliža retrogradnemu Marsu in bo več nemira, jeze, paziti moramo na cesti.

Sobota, 12. 11. Prehod Lune v raka nas bo pomiril in povlekel iz najtežjih energij. Merkurjev trigon na Neptun nas bo pomirjal, odprl intuicijo, nam dal vpogled v to, kaj je treba narediti. Z globljim razumevanjem se bo življenje zdelo lažje, bolj smiselno, ne bo več tako naporno.

Nedelja, 13. 11. Še en prijeten dan. Venerina harmonija s Plutonom prinaša priložnosti za zaslužek ali nove zamisli, predstave, kako stvari izboljšati. V ljubezni bo veliko strasti, v življenju pa več veselja in drznosti iti naprej. Aspekti Lune v raku so prelepi, tako bomo tudi mi v harmoniji s svojimi čustvi ter z najbližjimi. Spočijmo si, sprostimo se, se naužijmo lepega, za nami so težki dnevi.