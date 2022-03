Teden z Luno: možne so eksplozije, večja je verjetnost nezgod

Ponedeljek, 21. 3. Luna v škorpijonu bo spodbujala naporna čustva, intenzivno doživljanje. Možne so eksplozije, večja je verjetnost nezgod. Na cesti bodimo previdni, pazimo se nemirnih in agresivnih ljudi. Uriti se moramo v potrpežljivosti, lahko bomo poslušali o izjemno težkih zgodbah z vojnih območij. Najbolj naporno bo do dveh, nato se napetost malo umiri.

Torek, 22. 3. Še en dan z Luno v škorpijonu. Njen dispozitor v kvadratu z Uranom kaže, da bosta potrebni previdnost, potrpežljivost, saj bo v nas več nemira, napetosti, večja je verjetnost nezgod, izpadov, eksplozij in drugih hitrih nepričakovanih sprememb. Večerni prehod Lune v strelca nas bo potegnil iz naših globin, njen trigon na Sonce pa obljublja, da bomo iskali dogovore in videli stvari bolj celostno.

Sreda, 23. 3. Luna v strelcu prinaša hitrejše dogajanje, nas opolnomoči za akcijo. Čaka nas dinamičen dan. Merkurjeva konjunkcija z Neptunom in njena aplikacija v harmonijo z luninima vozloma naznanja, da bomo imeli bujno domišljijo, okrepljeno intuicijo in bo več sočutja in želje pomagati tistim, ki trpijo. V svoji senčni naravi nas omenjena konjunkcija kliče k begu, opiatom in odklopu.

Četrtek, 24. 3. Dopoldne bo kaotično. Obilje informacij, od tega veliko laži, težje se bomo zbrali, bolj občutljivi bomo in manj stabilni. Kaotično vzdušje in velik notranji nemir prinašata težje odnose, slabe odločitve. Če se da, malo preložimo odločanje in sprostimo svojo nemirno energijo s športom, fizičnim delom.

Petek, 25. 3. Luna v kozorogu nas bo pomirila, ne bo več toliko nemira, prevladovala bo tiha melanholična energija. Zjutraj se obetajo nepričakovane spremembe, nato bo dan učinkovit. Trezni in bistri bomo kos obveznostim, nalogam. Zvečer bo tudi več prebliskov, jasnosti, uvidov.

Sobota, 26. 3. Spodbudni aspekti Lune prinašajo učinkovito energijo, ki jo bodo spremljali optimizem, uvidi in poglobljeno razumevanje. Merkurjev sekstil s Plutonom bo intuitivnemu Merkurju na koncu rib dodal veliko globine, pomagal h koncentraciji, tako bomo deležni bistvenih in temeljnih spoznanj. Če vreme dopušča, pojdimo v hribe, kot se spodobi za Luno v kozorogu.

Nedelja, 27. 3. Spet bo prevladovala bolj vznemirljiva energija. Več bo potrebe po druženju, radovednosti, želje po učenju, novih spoznanjih. Merkurjev prehod v ovna prinaša bolj logičen in zdravorazumski um, kar nas bo potegnilo iz začaranosti, v kateri smo bili zadnja tedna. Treba bo v akcijo, med ljudi, v raziskovanje in doživljanje življenja iz prve roke.