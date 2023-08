Teden z Luno: Možgani bodo delali hitro, prehitro

Ponedeljek, 28. 8. Vse do pol petih bo Luna v kozorogu, tako je najbolje, da naredimo načrt in mu sledimo. Zjutraj bomo imeli zanimive ideje, do dveh bomo bolj potrpežljivi in sočutni, nato se bo stopnjevala bolj dinamična energija. Poznejše popoldanske in večerne ure naj bodo namenjene druženju, prijateljem, skupni akciji. Uran se obrača, tako bo več nemira, mentalne energije, idej.

Torek, 29. 8. Luna bo v družabnem vodnarju, več bo potrebe po komunikaciji, družabnosti, radovednosti. Njeno povezovanje že seperativnega kvadrata Venere in Jupitra lahko prinaša v popoldanske ure več želje po lagodju, zapravljanju, pretiravanju. Merkur in Mars sta v paraleli na nič stopinj deklinacije, tako bo veliko zanimivih idej, možgani nam bodo delovali hitreje, a bo več nepotrpežljivosti. Nujna je previdnost na cesti. Smo pred polno luno, tako se poleg mentalne stopnjuje tudi čustvena napetost.

Sreda, 30. 8. Dan pred polno luno nosi veliko nemira in napetosti. Vse do štirih popoldan Luna potuje po vodnarju, a v prazno, tako se bo težje osredotočiti na kaj konkretnega. Možgani bodo delali hitro, prehitro, če se potrudimo, lahko podprejo naše intelektualno delo. Prehod Lune v ribi prinaša več občutljivosti, ranljivosti, manj stresa, toda več žalosti ali potlačenosti.

Četrtek, 31. 8. Polna luna se je že zgodila, tako da se čez dan pritisk na naša čustva zmanjšuje in bo iz uro v uro več miru, sprejemanja nastale situacije. Prek popoldneva so možna tudi optimistična čustva, radost, zadovoljstvo. V večernih urah nas lahko bremenijo skrbi in dvomi.

Petek, 1. 9. Otroci začenjajo z Luno na koncu rib, tako na začetku ne bodo imeli posebne spodbude, lahko pa ta vpliv prinaša več miru, manj agresije v novo šolsko leto. Od pol štirih dalje bo Luna v znamenju ovna in mi bolj drzni, postopoma bomo z več volje in moči izražali svoje želje. Dobro je, da se lotimo kakega fizičnega dela ali športa, sicer bomo zvečer napeti in nezadovoljni.

Sobota 2. 9. Jutro bo prijetno. Kljub strasti in tekmovalnosti Lune v ovnu znamo biti prikupno družabni in lahko ustvarimo več harmonije. Čez dan bo treba utruditi telo z delom ali športom, nujno je, da gremo malo prek sebe. V večernih urah se lahko oglašajo naše rane in nas budijo k zdravljenju.

Nedelja, 3. 9. Še zadnji dan Lune v ovnu bo naredil dan nemiren. Spet nas bodo le delo, napor, šport sprostili dovolj, drugače bo več tečnobe in samovolje. Od petih bo vedno več miru, zadovoljstva, znali si bomo pričarati lepe trenutke, dobre zgodbe.