Teden z Luno: Malo znamo biti tudi frfrasti in bolj željni igre kot dela

Ponedeljek, 10. 7. Tam nekje do dveh popoldne smo lahko nekoliko utrujeni ali kot bi bili malo izgubljeni. Luna v znamenju ovna nas kliče, da se vprašamo, kdo smo in kam gremo, kaj je pomembno za nas, kaj čutimo v sebi, v svojem telesu, na katere nove poti nas vodi. Popoldanske ure znajo biti še prijetne, pozneje pa se energija zgošča in ponedeljkov večer ter noč na torek znata biti izjemno naporna. Kot da bi se nas polastilo nekaj temnega, temne misli, težke novice in neprijetno občutneje. Če ste nagnjeni k anksioznosti, bo več takih občutkov.

Torek, 11. 7. Prebudimo se lahko bolj mirni, trezni ter z umirjeno, stabilno energijo usmerjamo svojo barko. Čez dan bo pikico za pikico boljše vzdušje. Še najbolje se bomo počutili, če se skupaj povežemo v neki fizični aktivnosti ali se za koga nekoliko bolj potrudimo, za koga poskrbimo.

Sreda, 12. 7. Luna bo še vedno v stabilnem in trdnem biku. To je dan za razmislek o finančnem področju, za nakupe oblačil, obutve. Sončev kvadrat s Kironom nakazuje ranjen jaz, občutek, da nismo dovolj, priložnost za zdravljenje samega sebe, našega odnosa z avtoriteto in naše avtentičnosti.

Četrtek, 13. 7. Jutro bo v četrtek še mirno, pozneje pa prehod Lune v znamenje dvojčka pospeši dogajanje. Imeli bomo potrebo izraziti svoje misli, komunicirati, toda zaradi slabih aspektov bo ta komunikacija lahko nemirna, tudi bolj jezljiva, v večernih urah pa se nas lahko dotakneta tudi skrb, strah.

Petek, 14. 7. Luna bo v znamenju dvojčka, njen dispozitor v levu, oba nas kličeta k zabavi, nam prinašata veselje, zadovoljstvo, tudi lahkotnost. Se bo pa že čutil približujoč se sekstil Sonca in Urana in z njim občutek, da se nečesa osvobajamo. Pogosto ta prinaša tudi lepo vreme in občutek neomejenosti, nas odpira novostim.

Sobota, 15. 7. Igriva Luna v znamenju dvojčkov nas zna spraviti v razigrano vzdušje. Toda malo znamo biti tudi frfrasti in bolj željni igre kot dela. Večerni prehod Lune v znamenje raka nam bo prišel še kako prav, saj nas bo umiril, upočasnil in malo utišal direndaj naših misli.

Nedelja, 16. 7. Luna v raku je kot ustvarjena za nedeljo. Lepo počasi kot nedeljsko jutro se z njeno pomočjo lahko povežemo s tistimi, ki so nam najbližji, kaj dobrega pojemo. Ker smo pred mlajem, je res pomembno, da ne rinemo v novo, da si vzamemo čas zase, da pripravimo prostor za novo, ki prihaja. Koristen bo obisk potočka, reke, jezera, lahko tudi morja. Voda nas bo pomirjala, očiščevala in s tem še toliko bolj pripravljala na nov začetek.