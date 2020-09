Teden z Luno: Lahko vidimo jasno vizijo prihodnosti

Ponedeljek, 7. 9. Luna v biku aktivira bližajoči se trigon Sonca in Jupitra, tako bomo poleg praktične naravnanosti, sposobnosti uživanja v prijetnih plateh življenja in čuta za denar sposobni videti jasno vizijo prihodnosti in narediti prve korake v pravo smer. Jutro lahko prinese nekaj nepričakovanih obratov in nemira, nato pa vedno več praktične in učinkovite energije. Popoldne bo primerno za konstruktivne dogovore.



Torek, 8. 9. Dopoldne bo okrepljen čut za finančno področje, več bo vztrajnosti in trpežnosti. Do srede nas bo pritiskal občutek odgovornosti, spet bomo dobro razumeli rek, da se počasi daleč pride. Popoldne in proti večeru, ko bo Luna v praznem teku na koncu bika, je po eni strani mogoča velika pasivnost, po drugi pa težje obvladljiva dramatična čustva.



Sreda, 9. 9. Luna v dvojčkih zjutraj potuje od sekstila z Venero do trigona z Merkurjem, kar nam jutro in dopoldne barva v svetle in lahkotne energije. Želeli se bomo družiti, pogovarjati, imeli bomo zanimive ideje. Sončev trigon na Jupiter lahko vsaj del dneva nosi več svetlobe in optimizma. Toda ker Mars stoji, bo manj energije in se bodo v daljavi zbirali težki oblaki.



Četrtek, 10. 9. Nekoliko zahtevnejši dan. Zadnji krajec prinaša več zmede, lahko pa se tudi zdravstvena slika pri nas nekoliko poslabša, saj krajec aktivira kvadrat tranzitnega Neptuna na slovensko Luno. Nemoč in zmeda, ki se rojeva s tem krajcem, lahko prinese nemir, občutek nemoči, potrebo po napadanju. Bodimo previdni.



Petek, 11.9. Dopoldne se bomo želeli za nekaj boriti, saj se Luna iz dvojčka veže z Marsom. Dopoldne Lunin prehod v raka sprva prinaša pomiritev, toda še vedno bo močno čutiti zmedo in nejasnosti. Sončeva opozicija z Neptunom prinaša manj občutka varnosti in trdnosti, a hkrati spodbuja potrebo po dušnem razvoju in kreativnem izrazu. Navdiha bo veliko.



Sobota, 12. 9. Merkurjeva inkonjunkcija z Uranom nosi nekaj stresa, toda tudi zanimive ideje in prebliske. Najmočneje jo bomo čutili zjutraj in dopoldne. Večerne ure prinašajo nekaj pretiravanja, a tudi veliko dušne energije, sočutja, miru, navdiha za ustvarjanje. V noči na nedeljo se bo Jupiter obračal direktno. V tem času nam je dostopna lastna modrost, ki vodi k bolj smiselnemu življenju.



Nedelja, 13. 9. Luna v raku tvori opozicijo s Saturnom, kar prinaša več skrbi in strahov, popoldne pa kvadrat z Marsom nekaj nemira in jezo, ki ima vzroke v preteklosti. Prehod Lune v leva pozno popoldne in proti večeru pa manj čustveno in bolj energično, veselo energijo.