Teden z Luno: lahko nas odnese v tekmovalnost

Ponedeljek, 26. 7. Luna v ribah nas bo pomirila, sprejeli bomo omejitve, zato bomo manj uporni. Zjutraj bo še veliko optimizma in navdiha, saj se ob vstopu v ribe sreča z Jupitrom. Sredi popoldneva bo več sentimentalnosti in hrepenenja ali pasivnosti in iskanja sreče v sladkem in lagodnem življenju. Zvečer so možne premočne reakcije.



Torek, 27. 7. Luna v ribah ves dan potuje v konjunkcijo z Neptunom, tako bo to res ribji dan, zato bi bilo čudovito, če bi bili nekje ob morju, v miru, naravi. Idealen dan za iskanje navdiha v tišini, meditaciji. V miru se bo rojeval navdih, nove kreacije.



Sreda, 28. 7. Luna bo v ribah v praznem teku do poldneva, dan se bo zdel pasiven, dolgočasen. Prehod Lune v ovna pa energijo spremeni, pohitri, oživi. Postopno bomo energični, voljni dela, akcije, pripravljeni za šport, novo in vznemirljivo. Luna iz ovna se poveže z Merkurjem v levu, tako bo veliko zanimivih idej in pogovorov.



Četrtek, 29. 7. Podjetnost in tekmovalnost nam lahko uideta iz vajeti in nas odneseta v skrajnosti, ki bodo slabo vplivale na odnose. Mars opozicija Jupiter bo okrepila tekmovalnost do meja, ko lahko pozabimo na to, kaj je plemenito, prav in pošteno, samo da bi zmagali. Izkoristimo potisk k temu, da damo vse od sebe, a ne prek vseh meja. Na poti k ciljem nam lahko nagajajo ljubezenska hrepenenja. Ne dajmo jim pozornosti.



Petek, 30. 7. Še en dan z Luno v tekmovalnem ovnu, okrog enih smo lahko preveč zagrizeni v svojih ambicijah, nato se uravnotežimo in z navdihom rinemo naprej. Pozni večerni prehod Lune v znamenje bika prinaša v nočne ure več čutnosti in veliko priložnosti za čarobna doživetja v dvoje.



Sobota, 31. 7. Lunin krajec prinaša nekaj trme in upornosti. Pozneje popoldne bo Luna v biku v kvadratu s Saturnom, kar nam nosi tudi kakšno skrb več. Zvečer pa bomo vedno bolj odprti za zabavo, užitek. Ker Sonce harmonično poveže z luninima vozloma, bomo kljub malim napetostim delovali precej jasno in lahko s svojo vztrajnostjo, voljo marsikaj dosežemo, znamo ljudi popeljati k skupnim ciljem.



Nedelja, 1. 8. Luna v mirnem biku prinaša miren dan, ko si bomo želeli užitka, radosti in se znali imeti lepo. Merkurjeva povezava z luninima vozloma obljublja pomembne pogovore, ki lahko prinesejo več harmonije. Zaradi Merkurjeve konjunkcije s Soncem in opozicije s Saturnom se nam bodo zjasnili dvomi, da bomo lahko mirneje in trezno pogledali svoje strahove. Načrtovano in disciplinirano bo mogoče pregledati različne poglede na življenje in najti srednjo pot, točko sprave.

