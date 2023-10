Teden z Luno: Kljub Luni v raku se v soboto obeta naporen dan

Ponedeljek, 2. 10. Luna v biku nosi miren, stabilen, predvidljiv dan. Sledimo rutini in ne pozabimo, da se počasi daleč pride. Merkurjeva opozicija z Neptunom lahko malo nagaja pri komunikaciji, možna pa je tudi naivnost ali laži. Venerina harmonija z vozli kljub temu nosi veliko priložnosti za lepe odnose in prijetno počutje.

Torek, 3. 10. Lunin prehod v dvojčka bo razgibal življenje, prinesel več pogovorov, klicev, druženja, sprememb in poti. Preprosto bo v zraku več nemira. Dopoldne nas lahko bremeni kaka skrb, popoldne se bomo lažje sprostili in odprli. Merkurjev trigon na Plutona večini prinaša boljšo osredotočenost, sposobnost videti v ozadje, za nekatere pa lahko deluje tudi kot črnogledost.

Sreda, 4. 10. Kljub igrivi Luni v dvojčkih je danes potrebna večja previdnost – tako na cesti kot tudi v odnosih. Marsov pritisk na južni vozel prinaša na plan ekstreme jeze, agresije, lahko pa tudi ekstreme poguma. Merkur je na zadnji stopinji, kar lahko pomeni, da nam um ne bo deloval najbolje, bo pa več intuicije.

Četrtek, 5. 10. Merkur je prestopil v prijazno tehtnico, tako bodo tudi naši pogovori bolj taktni, uravnoteženi, hkrati bo več leporečja, bolj se bomo potrudili, da to, kar povemo, zveni prikupno. Luna bo vse do pol treh v znamenju dvojčka, tako da bo še veliko potrebe po pogovorih, pa tudi več nemira, od pol treh se bomo postopoma umirjali, si znali vzeti malo več časa za stvari in ljudi.

Petek, 6. 10. Zadnji krajec nas kliče, da postorimo še vse tisto, kar je potrebno, da bi zaključili kratkoročne projekte. Lunina aplikacija k Jupitru, s katerim je tudi v mešani medsebojni recepciji, nakazuje, da nas čaka zelo prijeten dan.

Sobota, 7. 10. Kljub Luni v raku se obeta naporen dan. Luna povezuje kvadrat Marsa in Plutona, dokaj blizu vozlov, kar da vedeti, da se lahko zgodijo stvari, ki delujejo krute, agresivne ali kako drugače ekstremne. Tako se na ta dan umaknimo od napetih ljudi in iščimo mirno zavetje. Ko nas razganja, sta koristna umik in dihanje do deset.

Nedelja, 8. 10. Luna v levu prinaša več svetlobe, upanja in pozitivne naravnanosti. Začutimo moč v sebi in si oblikujmo dan po naših predstavah. Nikar ne pozabimo, da so zabava, igra in sprostitev v življenju tako pomembne kot delo in da je najti svoje središče izjemnega pomena. Vedeti, kdo si, kaj imaš rad, kaj ne, kaj si želiš, česa ne, ti omogoča, da kreiraš življenje v skladu s svojo notranjostjo.