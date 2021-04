Teden z Luno: kaj nas čaka?

Ponedeljek, 19. 4.

Merkur in Sonce sta se srečala zgodaj zjutraj in nam dala neki vpogled v zadeve, in ker sta na zadnji stopinji, tudi močno intuicijo, kaj sledi. Ker bosta oba zamenjala znamenje, je dan malo manj stanoviten. Luna v raku prinaša potrebo po čustveni varnosti v okrožju najbližjih.



Torek, 20. 4.

Luna je v biku, zjutraj bo že prvi krajec, tako bo energije kmalu več in tudi nekaj jutranje napetosti v zraku. Želja stvari spremeniti, osvoboditi, se dogovoriti, boriti za pravice. Tudi čez dan se ohranja energija trme, svojeglavosti in težje bomo videli situacijo še skozi oči koga drugega. Vrhunec energije prelijmo v ustvarjanje, zabavo.



Sreda, 21. 4.

Zjutraj zaradi Lunine opozicije s Saturnom lahko še čutimo nekaj utrujenosti, nelagodja, občutka frustracije. Pozneje pa lahko ustvarimo značilen dan z Luno v levu, torej dan veselja, zabave, kreativnosti, dramatičnosti, zagona.



Četrtek, 22. 4.

Luna v levu zjutraj prinaša nekaj pretiravanja in drame, toda hkrati tudi zelo veliko energije, in če se le odločimo, tudi izjemno veliko narejenega. Sposobni bomo ljudi prepričati in jim pokazati svoje kvalitete ali kvalitete svojega izdelka. Ta spodbudni potisk k akciji bo trajal vse do druge ure popoldne. Po tretji se bomo umirili, tako umirjeni in premišljeni bomo sposobni stvari videti bolj realno in bodo tudi naši dogovori bolj stabilni.



Petek, 23. 4.

Luna v devici nas bo naredila premišljene, delavne, razsodne. Zjutraj bomo znali na pravi način pridobiti pozornost drugih. Venera separira iz konjunkcije z Uranom in aplicira v kvadrat s Saturnom, tako se bo v odnosih nekaj treslo, nas bolelo, lahko se počutimo osamljene. Mars na zadnji stopinji dvojčkov in njegov prehod v raka sta znak manjše borbenosti in prinašata na plan pasivno agresivnost.



Sobota, 24. 4.

Luna na koncu znamenja device in Merkur, ki se najprej povezuje z Uranom, pozneje pa aplicira v kvadrat s Saturnom, naznanjata nepričakovane stresne in naporne novice. Lunin prehod v znamenje tehtnice ob šestih zvečer in njen prvi kvadrat na Mars kaže, da se bomo na neki način počutili iz ravnotežja, ogrožene.



Nedelja, 25. 4.

Težke novice, občutek osamljenosti, nezadovoljstvo bodo prevladovali. Luna v tehtnici nas bo vseeno klicala k ugodju in ravnotežju, vendar moramo najprej prenesti nelagodje ob ovirah in nezadovoljstvu. Tudi finančno so možne skrbi, a zaradi Luninega trigona k Saturnu bomo vseeno trezni, razsodni in v ravnotežju, čutili bomo potrebo po načrtovanju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: