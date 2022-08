Teden z Luno: kaj nas čaka?

Ponedeljek, 29. 8.

Luna v devici teče v prazno in nas dopoldne še sili v razmišljanje, analizo, skrb. Njen prehod v znamenje tehtnice pa potem barva popoldanske in večerne ure v bolj mirne energije, z več potrebe po harmoniji in razumevanju. Večerni aspekti prinašajo ugodnejši čas za pogovore, spodbujalo logiko in tudi ročne spretnosti.

Torek, 30. 8.

Luna v znamenju tehtnice bo spodbujala predelovanje odnosov. Težave, ki so prišle na plan čez vikend, bomo predelovali in premišljevali o njih. Odprte rane se bodo imele možnost postopno zdraviti, počasi bo tudi več uvida v vzroke za težave, ki so se v odnosih izpostavile v bližnji preteklosti.

Sreda, 31. 8.

Jutranje ure znajo biti prijetne. Nekako bomo našli zadovoljstvo in spet tudi več harmonije v odnosih. Pozneje pa Luna teče v prazno v znamenju tehtnice, kar prinaša pasivno energijo in sami se bomo morali potiskati v delovanje, ker nas nebesni vplivi ne bodo spodbujali. Mars je res že zelo blizu sekstila z Jupitrom, tako da, če se le ne ujamemo v željo po lagodju, lahko tudi ta dan že marsikaj naredimo.

Četrtek, 1. 9.

Novo šolsko leto se začenja z Luno v znamenju škorpijona in Marsom v sekstilu z Jupitrom, kar nam da vedeti, da bodo učenci to leto intenzivni, željni uspehov in pripravljeni delati. Tako bo konec leta mogoče pogledati na rezultate s ponosom in občutkom razvoja.

Petek, 2. 9.

Zjutraj nas bo spremljalo nekaj napetosti, skrbi, strahov in intenzivnih čustev. Pozneje pa, sploh če smo ustvarjalni, umetniški ali bolj dušno odprti, sledijo lepše ure. Pustimo intuiciji, da nam pokaže, kar nam ima pokazati, naj nas vodi do jasnih spoznanj. V ljubezni pa znamo biti še vedno preveč sentimentalni in lahko s premočnimi hotenji odrivamo od sebe tiste, ki jih imamo najraje.

Sobota, 3. 9.

Luna v znamenju strelca nas lahko potegne iz globin strasti in čustev ter nas odpre radovednosti, pustolovščini in razvoju. Veliko bo izrečenih besed, veliko želje po potovanju. Toda v obilici besed in misli, idej in idealov bomo, še najbolj v dopoldanskem času, dobili tudi vpogled v drugega človeka in odprlo se nam bo širše razumevanje življenja.

Nedelja, 4. 9.

Še en dan z Luno v znamenju strelca, ki želi in nas spodbuja, naj nekam gremo, nekaj novega vidimo in spoznamo. Nikar ne ostajajmo doma, saj nas bo v tem primeru tovrstna Luna vodila v pretiravanje z dobro hrano in lenobo, namesto da bi nas porinila v gibanje in pustolovščino.