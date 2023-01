Teden z Luno: iskali bomo vznemirjenje

Ponedeljek, 9. 1. Luna v levu bo spodbujala, da smo kreativni, odločni. Prinese lahko nekaj drame, a za večino bo vseeno delovala pozitivno. Več bo mentalne jasnine in ustvarjalne energije. Strast, ki se bo rojevala v nas, se lahko spremeni v nekaj lepega, kreativnega, omogoči strastne in srčne odnose. Lažje bomo povezovali nasprotja tako v sebi kot v odnosih.

Torek, 10. 1. Noč na torek bo naporna, dan lahko ohranja vsaj nekaj radosti in ustvarjalnosti, se bo pa treba bolj potruditi za zbranost, ker bo Luna tekla v prazno do 16. ure. Predlagam, da ne rinemo v nove projekte, ampak zaključimo, kar je treba. Popoldanski prehod Lune v devico prinaša več notranjega predelovanja.

Sreda, 11. 1. Luna je v devici, njen dispozitor potuje nazaj. To obljublja čas, ko bomo kot kravice prežvekovali stvari iz preteklosti. Lahko konkretno naredimo kaj konstruktivnega za nazaj, a mislim, da se bomo bolj ujeli v čustva, predelovali bolečine preteklosti. Slišali bomo besede, ki nas bodo hitreje ranile, saj se bodo prilepile na neko staro rano. Popoldne in zvečer bo naše premlevanje le dobilo več jasnine in razumevanja.

Četrtek, 12. 1. Mars se obrača direktno, in čeprav se lahko zdi dan še vedno napet in brez pravega poriva za naprej, je obet bolj aktivnih dni, ko bo postopoma pridobival hitrost. Luna je v devici, njen vladar retrograden, kar kaže, da nas bo vleklo nazaj. Revizija in introspekcija nista izguba časa, sta predelovanje, ki bo postavilo boljše temelje za nadaljnjo pot.

Petek, 13. 1. Luna v tehtnici nas bo klicala k povezovanju, druženju in iskanju lepih trenutkov. Merkurjeva harmonija z luninima vozloma da vedeti, da se bo dalo pogovoriti, oživiti stare teme, ki jih je nujno potegniti na plan, da bi šli lahko laže naprej. Hkrati se nas bo dotikala nežnost navdiha in bomo lažje prihajali v stik s svojim duhovnim jedrom.

Sobota, 14. 1. Še en dan z Luno v tehtnici; Venera v vodnarju se bliža kvadratu z Uranom, iskali bomo vznemirjenje. Potrebovali bomo vznemirljivo zabavo, dogajanje, več ugodja bo prihajalo k nam skozi druženje. Ker gre za kvadrat, se nekaterim lahko zgodijo nepričakovani čustveni odzivi.

Nedelja, 15. 1. Vse do enih popoldne bo Luna v tehtnici in v praznem teku, tako bomo pasivni, lenobni, ne bo prav veliko od nas. Če se potrudimo, lahko ohranjamo dopoldne nekaj ljubezenskega vznemirjenja. Prehod Lune v škorpijona nas bo odnesel iz ravnotežja in lagodja v bolj intenzivno in globoko doživljanje. Po drugi strani bomo odnos lahko poglobili, si prišli bližje.