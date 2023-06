Teden z Luno: Imeli bomo zanimive uvide

Ponedeljek, 26. 6. Z Luno v tehtnici si bomo želeli harmonije, a glede na aspekte je ne bo lahko doseči. Prvi krajec s kvadratom Marsa in Urana lahko prinese vznemirjenje, pretres, nevihto, grmenje. Nujno je, da smo previdni na cesti, pri uporabi ostrih ali eksplozivnih predmetov. Merkur na koncu dvojčkov z inkonjunkcijo na Pluton je še dodatno opozorilo, da cesta, če nismo previdni, prinaša krizo, žalost, smrt. Na mentalni ravni se otepajmo blatenja in črnogledosti.

Torek, 27. 6. Merkurjev prehod v raka nas bo naredil manj komunikativne, toda z besedami veliko toplejše, prijaznejše, sočutnejše. Lažje bomo razumeli lastna in tuja čustva. Z Luno v znamenju tehtnice bomo v teh dneh lažje ustvarjali harmonijo in se povezovali za skupno dobro. Večerni pogovori nas bodo združevali.

Sreda, 28. 6. V popoldanskih urah bo več pasivnosti na zunaj, v nas pa zna biti tudi več pritiska, intenzivnih ali manj prijetnih čustev. Pozne popoldanske in zgodnje večerne ure bodo prijetne. Imeli bomo zanimive uvide. Možni so konstruktivni dogovori, pomembne vizije in načrti, vezani na uresničitev sanj.

Četrtek, 29. 6. Intenzivna čustva Lune v znamenju škorpijona lahko modro usmerimo v delovanje, pripravo načrta in vsega potrebnega za doseganje svojih sanj. Na čustveni ravni se bo treba soočiti s kako rano, vendar z ljubeznijo do sebe, z ozaveščanjem lastne vrednosti bomo znali najti rešitev tako zase kot za odnose.

Petek, 30. 6. Noč na petek je lahko nemirna. Tudi v zgodnjih jutranjih urah bo nekaj napetosti, nato se zdi, da se bo dan prav naredil. Za nekatere lahko Luna na koncu škorpijona do petih popoldan prinaša ujetost v čustvene globine in strasti. Njen prehod v strelca bo iz nas spet povlekel več energije, akcije, odprtosti.

Sobota, 1. 7. Jasnost misli, ki jo prinaša konjunkcija Sonca in Merkurja, bo prinašala mnogo zanimivih spoznanj in razumevanja. Dan je idealen za konstruktivne pogovore in dogovore. Stvari, ki jih bomo začeli danes, imajo v sebi energijo zmage, uspeha, stabilnega razvoja. Dovolimo si leteti.

Nedelja, 2. 7. Nedelja bo bolj vznemirljiva. Venerin kvadrat na Uran nas bo spodbujal k vznemirljivim odnosom, željni bomo dogajanja, umetnosti, zabave, veselja, a pri tem znamo iti iz ravnotežja. Že načeti odnosi lahko dobijo še kak dodatni tresljaj. A temeljno se zdi nedelja vedra, prijetna, samo doma ne smemo ostajati, iskali bomo adrenalin, pustolovščino. Večerni prehod Lune v znamenje kozoroga bo energijo umiril in nas streznil.